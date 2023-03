Ottawa promet plus de 6 millions de dollars pour la conservation de caribous du Nunavut

Le gouvernement fédéral annonce 6,6 millions de dollars sur quatre ans pour la conservation de plusieurs hardes de caribou du Nunavut. Cette somme vise à financer des activités de recherche et de surveillance qui orienteront notamment les réglementations en matière de quotas de chasse autorisés et à mieux comprendre les conséquences d’activités de développement.

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, était de passage à Iqaluit pour en faire l’annonce.

L’objectif étant [...] d’augmenter notre connaissance des différentes hardes à travers le territoire du Nunavut pour nous assurer que, lorsqu’il y a des quotas de chasse qui sont octroyés, par exemple, nous avons les bonnes informations sur les différentes populations , a-t-il indiqué.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a procédé à l'annonce du financement pour la conservation du caribou à Iqaluit. Photo : Radio-Canada / David Gunn

Il affirme que son ministère travaillera avec le gouvernement territorial, les organisations inuit régionales et les associations de chasseurs et de trappeurs.

Ce travail est important afin que nous puissions faire des recommandations de gestion éclairées au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut tout en intégrant des principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit [le savoir traditionnel inuit, NDLR] et les meilleures connaissances scientifiques disponibles , a, quant à elle, affirmé la ministre territoriale de l’Environnement, Joanna Quassa.

Joanna Quassa, ministre de l'Environnement du Nunavut, se réjouit du financement de la recherche sur le caribou. Photo : Radio-Canada / David Gunn

Le ministre Steven Guilbeault a, par ailleurs, souligné que la somme promise était un bon début et qu’elle pourrait mettre la table à d’autres financements en matière de conservation.

Il est possible qu’au fur et à mesure qu’on fait le travail, on se rende compte qu’on a besoin de plus de ressources, plus d’investissements , dit-il. Le gouvernement fédéral sera certainement au rendez-vous si ça devient nécessaire.

Des hardes sous la loupe

Au total, 13 hardes présentes au Nunavut sont touchées par le financement, dont les troupeaux de caribous de la toundra, la harde de Dolphin-et-Union et celle de Peary. Cette dernière est inscrite sur la liste des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril.

En tout, 13 troupeaux de caribous sont répartis sur l'ensemble du territoire du Nunavut. Photo : Radio-Canada

Le caribou de la toundra, qui inclut la harde de Dolphin-et-Union, fait par ailleurs l’objet d'un examen en vue d'être ajouté à la liste des espèces menacées.

La harde de caribous de Dolphin-et-Union connaît, quant à elle, un déclin important, ces dernières années. De 2015 à 2018, le nombre total de caribous est passé de 18 000 à 4000 bêtes, selon le gouvernement du Nunavut. Cette harde est inscrite sur la liste des espèces préoccupantes au titre de la Loi sur les espèces en péril. Le gouvernement fédéral envisage aussi de l’inscrire sur la liste des espèces en voie de disparition.

Avec les informations d’Emily Haws