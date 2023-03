Le ministre Charette accueilli de pied ferme à Rouyn-Noranda

« Trois nanos, c’est ce qu’il nous faut ». « En cinq ans, c’est aberrant ». « 15 nanos, c’est beaucoup trop ». Ce sont quelques-uns des slogans scandés par les manifestants qui attendaient de pied ferme le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, jeudi après-midi à Rouyn-Noranda.

Henriette Moreau participait au rassemblement, mais elle ne partage pas l’indignation et le mécontentement qu’affichent la plupart des manifestants. Résidente du quartier Notre-Dame, elle ressent plutôt de la peur à l’idée d’être contrainte de déménager.

Je ressens beaucoup d’angoisse, confie-t-elle. Présentement, j’habite un très beau logement à même pas 500$ par mois. Ça soulève beaucoup d’incertitude et de maux d’estomac.

Préoccupations partagées

Les préoccupations de Mme Moreau sont partagées par d’autres manifestants. C’est le cas de Denise Dion et de Guy Trudel, également résidents du Vieux-Noranda. Ils concèdent que la création d’une zone tampon n’est pas forcément négative, pourvu que cela se [fasse] dans les normes et dans les règles .

On est visés par ça [une relocalisation], mais on n’a pas reçu de documents à cet effet. On l’a appris par La Presse hier matin [mercredi] , explique Mme Dion.

Celle-ci était bien visible parmi la soixantaine de citoyens réunis. Elle portait un masque à gaz de type militaire pour bien signifier son opposition au plan d’action du gouvernement Legault, dont la norme de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air (ng/m3).

On ne voulait pas servir de bouclier aux 3 nanogrammes, ajoute Guy Trudel. Par contre, ce qui m’horripile un peu, c’est qu’ils ne réussissent pas à baisser en bas de 15 [nanogrammes] malgré le projet de déplacer un quartier complet.

Des manifestantes et manifestants en avaient long à dire concernant l'annonce du gouvernement. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pas besoin d’être un manifestant pour s’indigner. Ghislain Michaud, 71 ans, habite en face de la Fonderie Horne depuis 1960. La perspective d’un déménagement et d’une délocalisation l’indigne. Il tient à rester dans la demeure familiale, dans l’espoir de pouvoir la léguer un jour à son fils d’une cinquantaine d'années.

Tu me vois-tu déménager à mon âge?, lance-t-il. Mon garage en arrière, il fait 30 pieds par 40 pieds, c’est plein de stock là-dedans en plus.

Mécanicien à la retraite et ancien employé de la mine Noranda, M. Michaud ne craint pas les émissions polluantes émises par la Fonderie Horne.

De l’arsenic, il y en a partout. Il y en a dans le sol, plaide-t-il. J’aime mieux vivre ici qu’à Montréal.

On a pu voir des affiches plutôt évocatrices lors de la manifestation devant l'hôtel Le Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pas juste le logement

Les préoccupations des manifestants dépassent l’enjeu de la zone tampon puisque des manifestants s’insurgent contre la nouvelle autorisation ministérielle accordée à la Fonderie Horne par le gouvernement Legault.

Tenez-vous debout devant Glencore, monsieur le ministre! Arrêtez de faire comme si vous faisiez votre possible. Vous ne le faites pas. Vous avez le pouvoir d’exiger l’atteinte des normes pour le bien-être de la population. Faites-le! , clame Sylvie Nicole, enseignante au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Elle aussi était bien visible à la manifestation, dans la mesure où elle était accompagnée par une dizaine de ses étudiants. Comme d’autres, Mme Nicole ne comprend pas pourquoi la Fonderie Horne se voit imposer l’atteinte d’une norme de 15 ng/m3 d’ici cinq ans, et non pas la norme québécoise actuellement établie à 3 ng/m3.

Même son de cloche du côté de Jean Garant, qui dénonce l’opacité du ministère de l’Environnement.

Ce n’est pas ce que la population avait dit en s’exprimant aux audiences publiques. C’est trop peu et c’est trop tard. Ça ne fonctionne pas. On est écœurés. On n’a pas été écoutés , avance-t-il.