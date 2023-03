Vol qualifié : une forte présence policière à Balmoral a inquiété la population

Selon la GRC, l’individu est entré dans un commerce de Balmoral, sur l’avenue Pionnier mardi soir, peu avant 20 h. Il a exigé qu’on lui remette de l’argent et a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers, avec de l’argent et des cigarettes.

Les policiers ont par la suite identifié une personne d’intérêt et ont tenté de retrouver l’individu en menant des recherches dans les régions de Balmoral, de Dalhousie et d’Eel River Crossing, mercredi.

L’homme a été arrêté mercredi soir. Jessy Selesse a comparu en cour provinciale à Campbellton jeudi et a été accusé de vol qualifié. Il a été remis en détention et comparaîtra à nouveau devant la cour le 20 mars.

Une présence policière accrue , des résidents inquiets

Jean-Marc Bernard est le propriétaire du restaurant/dépanneur Chez Yatout. Il venait tout juste de quitter son commerce lorsque l’individu est entré.

Il affirme que son employée présente à ce moment-là a été effrayée. Jean-Marc Bernard précise que l’individu n’a pas volé une grosse somme d’argent, mais qu’il était armé.

Jean-Marc Bernard, propriétaire du dépanneur/restaurant Chez Yatout, à Balmoral Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça a plus paniqué quand il y a eu beaucoup de chars de police et beaucoup de trafic , raconte le propriétaire de l’entreprise qui explique que la présence policière a vite attiré l’attention et suscité beaucoup de réactions sur les médias sociaux.

Il y en a qui disaient qu'ils l'avaient trouvé, d'autres disaient qu'il était caché, d'autres disaient qu'ils l'avaient vu. Il y avait assez d'histoires que tu viens que tu ne sais plus quoi croire, qu'est-ce qui se passe! , lance-t-il.

De son côté, la GRC explique comprendre la réaction des gens face à une telle situation.

On sait l’émotion que les gens dans une petite communauté pourraient ressentir, à voir plusieurs policiers dans leur région , explique le caporal Hans Ouellette.

Caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick Photo : Gracieuseté GRC/Ron Ward

Néanmoins, le caporal affirme que la sécurité du public n’était pas compromise et que les recherches que la police faisait dans la région ne répondaient pas aux critères d’un message En Alerte.

Il n’y avait pas de risque immédiat pour la sécurité publique dans les zones où on cherchait cette personne , ajoute le caporal Hans Ouellette.

Des informations partagées sur les médias sociaux avisaient les gens de rester dans leur résidence et de verrouiller leurs portes. Selon le caporal Ouellette, c'est pas une information qui a été communiquée de notre part.

Un manque de communication flagrant

Le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, qualifie l’événement de majeur et croit que la GRC aurait dû informer la population de ce qu’il se passait.

C’est clair qu’il y a eu un manque. Il y a eu un manque de la GRC, sur le manque d’information , lance le maire en entrevue au Téléjournal Acadie.

Le maire Pelletier admet que de fausses informations ont circulé sur les médias sociaux et qu’il faut faire attention au partage de rumeurs, tout comme le rappelle le caporal Ouellette, pour la sécurité publique et sur la sécurité des policiers.

Le dépanneur/restaurant Chez Yatout, à Balmoral Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Néanmoins, le maire se désole devant la tournure des événements et affirme que ce branle-bas de combat a inquiété la population.

S’il admet que c’est à la GRC de déterminer si un message En Alerte est nécessaire ou non, compte tenu des informations que les policiers détiennent, il croit que le public a droit à certaines informations et que cela n’a pas été fait.

Le maire Pelletier compte rencontrer la GRC d’ici deux semaines pour discuter du dossier et des services du corps policier dans sa municipalité.

D’après les informations de Serge Bouchard et du Téléjournal Acadie