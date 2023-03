MindGeek, société mère de Pornhub, est rachetée par Ethical Capital Partners

Ethical Capital Partners a annoncé jeudi son acquisition de MindGeek, qui possède un large portefeuille de propriétés de divertissement pour adultes, pour un montant non divulgué.

MindGeek s'est retrouvé mêlé à une controverse ces dernières années, après qu'un article d'opinion du New York Times a détaillé des allégations d'exploitation sexuelle sur des plateformes, dont Pornhub.

L'entreprise est fréquemment classée dans la douzaine de sites web les plus visités au monde, devant les sites du détaillant en ligne Amazon, du site de visionnement en continu Netflix et du réseau social TikTok.

L'examen a déclenché la suppression de millions de vidéos explicites par Pornhub et a convaincu les émetteurs de cartes de crédit Visa et MasterCard de rompre leurs liens avec l'entreprise et le Parlement de lancer une enquête.

En 2021, le gouvernement fédéral a présenté un plan pour s'attaquer aux contenus nocifs publiés sur les plateformes en ligne. Des consultations et des tables rondes ont eu lieu depuis, bien qu'aucune législation n'ait été déposée.

À écouter : MindGeek et Pornhub ne prennent pas leurs responsabilités au sérieux

Lancé l'année dernière, Ethical Capital Partners (ECP) est dirigé par l'entrepreneur en cannabis Rocco Meliambro et l'avocat-criminaliste Fady Mansour, qui y occupent respectivement les postes de président et d'associé directeur.

Derek Ogden, surintendant principal à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est également un associé fondateur.

La section des nouvelles du site Web de l'entreprise ne compte qu'un seul communiqué de presse -- celui sur l'acquisition de MindGeek.

Chez ECP, nous recherchons des entreprises innovantes et éthiques dont les activités sont à la frontière de nouvelles industries en évolution , a affirmé M. Mansour dans ce communiqué

Avec MindGeek, nous avons identifié une marque technologique dynamique qui repose sur une base de confiance, de sécurité et de conformité, et avec les ressources et la vaste expertise d'ECP au sujet de la réglementation, de l'application de la loi, l'engagement du public et les finances, nous avons une occasion unique de renforcer ce qui existe déjà.