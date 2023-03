La périlleuse tâche de déterminer l’heure des décès de Norah et Romy Carpentier

Yann Dazé était le pathologiste judiciaire qui a complété les autopsies de Norah et Romy Carpentier, le 12 juillet 2020, au lendemain de la découverte des corps.

Rapidement, les enquêteurs ont voulu connaître ses conclusions pour déterminer à quel moment les fillettes ont été tuées, et comment.

La cause des décès a été rapidement trouvée : un traumatisme crânien lié à un objet contondant, a expliqué le pathologiste.

Toutefois, l'heure des décès ne pourra jamais être déterminée hors de tout doute. L'analyse des facteurs post mortem pour conclure à une heure de décès est très limitée, selon Dr Dazé.

C’est un exercice extrêmement difficile. C’est très facile de se tromper. Il y a énormément de facteurs qui vont venir jouer, altérer, faire apparaitre et disparaitre les changements post mortem.

Comme l'un des corps portait certaines marques de putréfaction, le pathologiste a témoigné avoir pensé que les fillettes pourraient avoir été tuées dans une courte période suivant l'accident. J’étais dans l’impression que le décès est survenu peu de temps après l’accident. Plus près de l’accident que de l’autopsie .

Il s'agit toutefois d'une analyse très sommaire , a prévenu Ian Dazé, qui s'est montré émotif à la fin de son témoignage.

C'est toujours difficile ces dossiers-là, même pour nous. L'examen des corps d’enfant, ce n’est jamais évident. J’ai un enfant qui n'était pas très loin de l’âge de Romy. Je veux présenter mes plus sincères condoléances aux proches. Je ne peux même pas imaginer la douleur [...]. Par mon travail, j’ai essayé d’apporter certains éléments de réponse.

Rappelons que dans son rapport, la coroner Sophie Régnière estime qu'il s’est écoulé environ 18 heures entre la découverte du véhicule accidenté de Martin Carpentier sur l’autoroute 20 et le moment du meurtre de ses filles.

Le témoignage de la Dr Caroline Tanguay, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, est venu appuyer les propos du Dr Dazé.

La rigidité, la lividité et l'état de putréfaction d'un corps après son décès ne devraient pas être pris en compte pour déterminer l'heure de la mort.

De nombreux facteurs influencent ces changements sur le corps humain, dont la température ambiante, le lieu, la masse musculaire ou encore le niveau d'activité physique avant le décès. Déterminer l'heure du décès à partir de ces changements peut être dangereux, selon elle.

À titre d'exemple, deux personnes qui sont décédées de la même façon au même endroit peuvent tout de même avoir des changements post mortem différents, a illustré la docteure Tanguay.

La littérature scientifique ne s'entend pas non plus sur un consensus. Ainsi, leur analyse peut s'avérer dangereuse.

« Malgré toutes ces études-là, il n’y en a aucune qui est fiable. Aucune. Ça peut donner des erreurs judiciaires. On pourrait exclure un suspect potentiel. C’est dangereux. Nous, on en fait plus d'estimation de temps de décès [...]. Pour nous ce n’est pas scientifique. On voit qu’il y a une tellement grande variabilité. »