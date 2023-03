La population de Maria consent au règlement d’emprunt pour la rue des Chardonnerets

Si 10 citoyens de plus avaient signé le registre, soit 283 personnes au total, le projet aurait été soit revu, soit le règlement d'emprunt aurait fait l'objet d'un référendum ou le projet de réfection aurait carrément été abandonné.

Le maire de la municipalité Jean-Claude Landry avoue avoir eu chaud mercredi après-midi, alors que le registre comptait à ce moment 150 signatures. Ça a passé proche pour qu’on doive revenir sur notre décision. Beaucoup de gens s'y sont opposés bien qu’il s’agisse d’un très beau projet qui vise à rendre la rue intéressante pour le transport actif et à sécuriser nos élèves et nos personnes plus âgées , mentionne l’élu.

Bien qu’il puisse aller de l’avant avec le projet, Jean-Claude Landry demeure attentif aux craintes et reproches soulevés par les récalcitrants. Il dit comprendre leurs inquiétudes, notamment en ce qui a trait à la facture que devra payer la Municipalité pour l’ensemble des travaux.

Le maire de Maria Jean-Claude Landry. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C’est certain que le projet entraîne une hausse des taxes foncières, peut-être de 170 dollars par année, quoique le montant ne soit pas arrêté pour le moment , affirme le maire.

« Le conseil va dès lundi prochain analyser le projet à nouveau pour voir si on y apporte des modifications. » — Une citation de Jean-Claude Landry, maire de Maria

Il se fait toutefois rassurant que cette hausse de taxes pourrait être moindre dans un futur proche en raison de la bonne nouvelle d’hier concernant le parc éolien Mesgi'g Ugju's'n 2, dans la MRC Avignon, retenu pour l’appel d’offres de 300 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et de 480 MW d'énergie renouvelable lancé par Hydro-Québec.

L’élu croit en effet que la filière éolienne réussira à apporter de belles retombées à sa communauté qui pourront éponger le fardeau fiscal des citoyens.

Dans les plans de réfection, la municipalité souhaite mettre de l'avant des initiatives de transport actif comme des trottoirs et une piste cyclable. (Photo d'archives) Photo : Municipalité de Maria

Maintenant que le règlement d'emprunt a été accepté par la population, la Municipalité ira en appel d'offres.

Maria espère que la première pelletée de terre soit effectuée cet été pour que les travaux soient exécutés plus tard cette année.

Rappelons que le cœur du projet est de rendre la rue des Chardonnerets, située au centre-ville du village, plus sécuritaire pour les piétons et les automobilistes. Parallèle à la route 132, on y retrouve une école primaire, un CPE , des résidences pour personnes âgées, le centre communautaire et les terrains sportifs municipaux.

Pour l’instant, aucune infrastructure pour favoriser le transport actif, soit un trottoir ou une piste cyclable, n’existe sur ce tronçon routier, indique le maire.