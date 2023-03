Le vote prévu le 21 mars sur l’emplacement du futur QG du SPVG est reporté

J’ai eu une discussion aujourd’hui avec les membres du conseil municipal quant au dossier du quartier général de police. Conséquemment, en accord avec le comité exécutif, j’ai demandé à l’administration de reporter le vote sur le futur site qui était prévu le 21 mars prochain , s'est exprimé la mairesse, dans une déclaration transmise jeudi en fin de journée.

Une consultation citoyenne pour bien informer la population sur le projet, ses composantes et les étapes à venir sera proposée, a-t-elle ajouté. D’ici là, d’autres initiatives d’avant-projet pourront démarrer pour nous garder en mouvement , peut-on lire également.

Le directeur général du SPVG réaffirme sa préférence pour le Centre Guertin

Dans une entrevue accordée jeudi à Radio-Canada, le directeur général du SPVG , Luc Beaudoin, a par ailleurs réaffirmé sa préférence d’établir le nouveau QG du corps policier au Centre Robert-Guertin.

Suite au rejet de cet emplacement par le conseil municipal, un autre avait été identifié sur le boulevard des technologies dans le secteur des Hautes-Plaines.

Le Centre Guertin avait été identifié comme l’emplacement optimal par le service de police afin de favoriser l’efficacité de ses activités. Le chef du SPVG a expliqué que ce choix n’était pas le fruit du hasard, mais le résultat de multiples analyses.

On a pas juste mis un doigt sur une carte pour dire que c'est l'endroit optimal. On a travaillé avec des données probantes [...] on a identifié le centre de la population. Par la suite, on a regardé l’ensemble de nos appels à travers le territoire, puis on a regardé la zone de concentration des appels , a-t-il énuméré.

Relocaliser les activités du SPVG au Centre Guertin aurait également permis d'améliorer l’accès aux grands axes routiers, selon M.Beaudoin, alors que cet emplacement se trouve à proximité des autoroutes 5 et 50.

D’autres critères afférents à l’urbanisme avaient par la suite été établis, a ajouté le chef de police, ceux-ci ayant pour but d’analyser les enjeux entourant la population et de déterminer la disponibilité des terrains.

Efficace, mais non optimal

Si M. Beaudoin a avoué être déçu du rejet du Centre Guertin en tant qu’emplacement du nouveau QG du SPVG , il a toutefois assuré que le corps policier sera en mesure de demeurer efficace à partir de l’une des cinq nouvelles localisations proposées.

C’est sûr que je suis déçu. Il y a d’autres terrains qui sont présentés, on en arrive avec une liste de cinq terrains aujourd’hui, [...] les cinq terrains qui ont été identifiés [correspondent] à nos critères donc je suis encore capable d’être efficace, mais non optimal.

Ce dernier a ajouté par ailleurs que le SPVG ne fait actuellement face à aucun enjeu majeur en termes d’organisation, alors que les employés sont répartis entre trois secteurs : un central correspondant au QG , Buckingham et Aylmer.