Trois des quatre avions-hôpitaux du Québec ont été utilisés lors du drame d’Amqui

Le drame d’Amqui a mis en lumière l’importance du service d’évacuation médical par avion. Six blessés graves ont dû être transportés d’urgence à l’hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec. Dans les régions éloignées, ce service est essentiel, or il est fragile. Il n’y a que quatre avions pour couvrir tout le territoire québécois.

Au moment de l'appel, on a 50 minutes maximum pour se déplacer, se rendre à l'aéroport , explique le Dr Simon Kind, qui pratique la médecine d’urgence depuis plus de 10 ans.

C'est un peu une unité de soins intensifs volant, c'est-à-dire qu'à peu près tout ce qu'on peut faire dans une unité de soins en centre tertiaire, on peut pratiquement le faire à bord de nos avions a alors défini le chef médical du programme d’évacuation aéromedical du Québec (EVAQ).

À bord de cet avion-hôpital, il y a un médecin et une infirmière. Une inhalothérapeute ou une équipe en néonatologie pourrait rejoindre l’équipe si un cas le requiert.

Des avions du programme d’évacuation aéromedical du Québec (EVAQ) lundi soir sur le tarmac de l'aéroport de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Edouard Beaudoin

Trois appareils ont volé au secours des victimes de la tragédie d'Amqui. C'est à 16h30, lundi, que l'équipe du Dr. Kind reçoit un appel du Bas-Saint-Laurent.

On a un accident qui vient de se produire, on a environ une dizaine de blessés graves, on va avoir besoin de solliciter vos services dans les prochaines heures , raconte-t-il en répétant le message qu’il a reçu.

Six patients, gravement blessés, ont finalement dû être transportés d'urgence au centre de traumatologie de Québec.

Heureusement les conditions étaient propices ce soir-là pour les évacuations, selon Dr Kind. Les conditions météorologiques ou les conditions de la piste peuvent devenir un frein important à une évacuation à bord de ces avions.

Dr Simon Kind, chef médical du programme d’évacuation aéromedical du Québec (EVAQ). Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Toutes ces variables qu'on ne contrôle pas, admet le docteur. Des fois on a des patients qui sont très, très malades dans la province et qu'on ne peut tout simplement pas évacuer. Parce qu'il y a un blizzard, les vents sont trop forts, on ne peut pas atterrir avec nos avions.

Les demandes ne cessent d’augmenter

Les ressources étant limitées, l'équipe du Dr. Kind doit souvent faire un exercice de priorisation.

Quatre avions, est-ce que c'est suffisant ? Pour le moment, oui, a-t-il répondu à condition que les quatre avions soient disponibles. C'est sûr que dès qu'un avion est en maintenance, puis qu’il y a un bris mécanique sur un autre, ça peut beaucoup compliquer les opérations.

Le gouvernement Legault a déjà annoncé une bonification du transport médical d'urgence en région, soit 140 millions de dollars pour déployer un service par hélicoptère.

Le premier ministre François Legault s'est adressé aux médias lors de sa visite sur les lieux du drame à Amqui. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Mais de l'aveu même du premier ministre, il faut en faire plus.

Mais, effectivement, il y a toute la question de la décentralisation des services, d'aller vers plus de services de proximité, donc c'est quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler.

L'an dernier, près de 2500 patients ont eu recours au transport aérien d'urgence, un chiffre qui augmente d'environ 5 % par année selon l'EVAQ.

Pour 2021-2022, 2492 patients ont été transportés pour une urgence médicale dans un avion-ambulance, tandis que 5338 patients nécessitant des traitements médicaux ont été évacués dans un avion-navette, d'après des chiffres fournis par l'EVAQ.

D'après un reportage de Camille Carpentier.