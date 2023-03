Grippe aviaire : le secteur de l’élevage d’animaux reçoit 5 millions de dollars

Les fonds alloués proviennent de l’investissement de 200 millions de dollars pour la sécurité alimentaire présenté plus tôt en mars.

En déplacement à Chilliwack, la ministre de l’Agriculture, Pam Alexis, a reconnu les nombreux défis que traverse le secteur agricole face aux nombreuses éclosions de grippe aviaire survenues plus tôt cette année, notamment dans des fermes avicoles commerciales.

Investir dans un secteur considéré comme indispensable

L’enveloppe de 5 millions de dollars permettra aux fermiers de prévenir ou de se préparer face aux maladies, selon la ministre.

Le secteur agricole de la Colombie-Britannique apporte tant aux communautés de la province , note-t-elle. Elle nourrit ses voisins et notre économie.

De plus, cette somme permettra au secteur de l’élevage et de la volaille, notamment, d’implanter des plans d’urgence et de former du personnel, en plus d’acheter de l’équipement indispensable en cas d’éclosion, précise la ministre.

Le printemps favorise les contaminations

C’est un montant qui n’est pas négligeable. Ça fait espérer que ça va permettre de prendre des initiatives , analyse le professeur titulaire Jean-Pierre Vaillancourt, de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Jean-Pierre Vaillancourt craint que l'arrivée du printemps ne favorise les cas d'éclosion du virus de la grippe aviaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Cependant, le printemps à nos portes est synonyme de retour des oiseaux migrateurs, qui peuvent être porteurs de la maladie, alors que la vallée du Fraser est un territoire où une grosse production de canards [est] entremêlée avec des productions de poulets de chair de dinde , explique le membre du Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole à Montréal.

Selon Jean-Pierre Vaillancourt, cette particularité pourrait favoriser l'apparition du virus dans cette région de la province.