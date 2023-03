Le projet de loi Saskatchewan First défendant l’autonomie économique de la province adopté

Selon le gouvernement, cette loi protège la province contre les ingérences constitutionnelles du gouvernement fédéral.

Nous défendrons toujours les habitants de la Saskatchewan contre les politiques qui nuisent à notre potentiel économique et à notre croissance déclare la ministre de la Justice Bronwyn Eyre, citée dans un communiqué de presse.

L’introduction de ce projet de loi a suscité l’indignation chez de nombreux organismes autochtones de la province. Mais le gouvernement l’a toujours défendu.

À la suite de discussions avec les Premières Nations et les Métis, des amendements ont été introduits par le député d'Athabasca, Jim Lemaigre, afin de préciser que rien dans la loi n'abroge les droits ancestraux et issus de traités ni n'y déroge, affirme le gouvernement.

Les droits issus des traités sont déjà inscrits et protégés dans toutes les lois provinciales, ainsi que dans l'article 35 de la loi constitutionnelle fédérale de 1982 , précise Bronwyn Eyre.

Toutefois, je me félicite des amendements proposés par le député d'Athabasca, qui apportent encore plus de clarté et de certitude quant au respect des droits issus des traités par notre gouvernement.

Selon cette mouture adoptée, la province de la Saskatchewan a compétence sur l'exploration des ressources naturelles non renouvelables, le développement, la conservation et la gestion des ressources naturelles et forestières non renouvelables.

Aussi, l'exploitation de sites et d'installations pour la génération et la production d'énergie électrique sont du ressort de la Saskatchewan selon cette loi.

Le gouvernement précise que la loi créera également un tribunal indépendant d'évaluation de l'impact économique. Cet organisme aura la charge de définir, quantifier, et rendre compte des effets économiques des initiatives fédérales sur les investissements provinciaux ainsi que sur les projets, les entreprises et la population de la Saskatchewan, soutient le gouvernement.

Depuis l'introduction de ce projet de loi à l'Assemblée législative, plusieurs organismes ont exprimé leur opposition. L'Assemblée législative de la Nation métisse de la Saskatchewan a rejeté à l’unanimité le projet de loi Saskatchewan First Act .

En décembre, la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) a affirmé que cette loi viole les droits issus des traités des Premières Nations.

La Première Nation de Kahkewistahaw, a aussi menacé de bloquer l’accès aux mines, si Scott Moe ne collabore pas avec les communautés au cours de l’année 2023.