La SDC du Village salue le plan d’Ensemble Montréal, mais signale d’autres problèmes

Tout en saluant l’intérêt et la sensibilité nouvellement portés à l’égard du Village, la directrice générale de la SDC du Village, Gabrielle Rondy, veut aussi aborder des enjeux comme celui du financement des organismes œuvrant dans le milieu.

Or, la SDC du Village n’est pas sous-financée en soi, relativise Gabrielle Rondy, mais les projets qui lui sont demandés excèdent les capacités financières de l’organisme.

Ce n’est pas qu’on ne veut pas en faire, un grand festival, c’est plutôt qu’on n'a pas les ressources. Il faut travailler avec les partenaires comme Tourisme Montréal et le gouvernement du Québec, par exemple , dit Mme Rondy en entrevue avec Radio-Canada.

Ensemble Montréal a présenté jeudi son propre plan de revitalisation du Village, qui s’attaque notamment aux problèmes de cohabitation sociale et de propreté. Le plan propose aussi de modifier la Loi sur les cités et les villes pour permettre le transfert de la cotisation à une SDC au propriétaire d’un local commercial qui est vacant .

Gabrielle Rondy demande aussi que l’expertise de son organisation soit davantage sollicitée. Nous avons un contact direct avec les commerçants qui forment le cœur de l’artère commerciale, souligne-t-elle. On souhaiterait être plus souvent autour de la table. On sait qu’il y a des occasions où on n’a pas été invité, et on trouve ça assez déplorable.

Un plan pour redonner de la fierté au quartier

Forcés de composer avec le problème de l'itinérance, les citoyens et les commerçants du secteur font de la cohabitation sociale leur principale préoccupation, affirme le communiqué de presse d’Ensemble Montréal.

Le plan a été présenté jeudi par trois membres du parti, soit le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Aref Salem, le porte-parole en matière d'itinérance, Benoit Langevin, et le porte-parole en matière de développement économique, Julien Hénault-Ratelle.

Ça fait du bien de voir que la crise que vit le Village a des échos chez l’opposition aussi , indique Gabrielle Rondy. Il y a de bonnes idées [dans le plan], poursuit-elle. Il y a des projets qui pourraient se mettre en place facilement.

Pour remédier aux problèmes qui affligent le secteur, Ensemble Montréal somme les autorités à trouver un emplacement pour une ressource continue 24/7 en concertation avec la SDC du Village et les organismes du milieu et souhaite le retour et la pérennisation de la clinique E=MC2, reconnaissable par ses conteneurs bleus situés à la place Émilie-Gamelin.

En outre, le parti propose de mettre en oeuvre une ligne téléphonique permettant un lien direct avec les commerçants et de garantir la présence permanente d’équipes mixtes, composées de policiers et d'intervenants communautaires dans le quartier.

Recenser les locaux vacants

Si les rues du Village peuvent être fortement achalandées, les locaux commerciaux, eux, sont souvent vacants : le taux de locaux inoccupés dans le Village atteint les 26,5 %, en date de novembre 2022. Afin d'inverser la tendance, Ensemble Montréal propose, en autres, de créer un registre public des locaux vacants et de permettre aux entreprises d’ouvrir des bureaux au rez-de-chaussée des bâtiments, chose qui leur est aujourd’hui impossible.

Des actions doivent être prises afin d'encourager les commerçants à s'établir dans le Village, mais aussi pour convaincre les propriétaires d'être actifs pour louer leurs locaux commerciaux , a précisé Julien Hénault-Ratelle.

On trouve parmi les recommandations la mise sur pied d’un comité permanent intergouvernemental sur les enjeux prioritaires qui menacent la survie du secteur , ce qui fait écho aux demandes de la lettre ouverte de la SDC du Village publiée le 15 février 2023. La bonification des services de collecte, des brigades de propreté et des cendriers est aussi proposée pour assurer la propreté du quartier.