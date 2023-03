Les infirmières de la Mauricie et du Centre-du-Quebec sont vêtues de noir pour protester contre le mode de gestion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Elles ont décrété que dorénavant chaque jeudi sera comme un « jour de deuil ».

Les infirmières veulent sensibiliser la population à la dégradation des conditions de travail , explique Patricia Mailhot, la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Contraintes par le CIUSSS MCQ de travailler une fin de semaine sur trois et d’être réaffectées dans les hôpitaux et dans les CHSLD , les infirmières craignent que leur absence à leur poste habituel ait un impact sur leurs patients.

Qui sera là pour eux?

Hélène Aylwin est infirmière à la clinique de santé sexuelle de Shawinigan et se demande qui sera là pour ses patients. Au niveau de la contraception, ça peut être des grossesses non planifiées, non désirées. Au niveau des ITSS le risque de transmission des infections à d’autres partenaires. Les avortements, les avortements tardifs… c’est tout ça qui va emmener du stress à la clientèle.

Plusieurs médecins appuient les infirmières et craignent eux aussi l’impact dans les cliniques de médecine familiale et sur les patients. Frédéric Picotte est médecin de famille et médecin à l'urgence de l’hôpital. Il dit comprendre que le CIUSSS doit agir rapidement, mais il croit que la mesure n’est pas viable à long terme et qu’il est préférable de chercher des solutions alternatives pour la suite.

Je suis complètement déchiré parce que je vois la souffrance depuis la COVID, depuis des mois, des années à l’urgence, des infirmières d’expérience qui sont excellentes et qui quittent [leur métier] parce qu’elles ne sont plus capables. [...] D’autre part, je travaille en GMF avec des infirmières cliniciennes, des infirmières qui nous aident à voir plus de patients et à prendre en charge des gens. Et là, on a besoin de ce travail d’équipe là pour être plus efficace et finalement on est en train de les faire partir. J’ai eu deux lettres de démission récemment si les mesures passent. Je suis complètement coincé.

Les infirmières manifesteront dimanche à Trois-Rivières de midi à 14 h pour dénoncer la situation et sensibiliser la population. Le point de départ de la manifestation sera à l’école secondaire des Pionniers.

Avec les informations d’Amélie Desmarais