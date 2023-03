Racisme et discrimination : comment assurer la pérennité des minorités du Nord ?

L’Institut des politiques du Nord (IPN) a dressé une liste de trois recommandations pour mieux lutter contre le racisme et la discrimination dans le Nord de l’Ontario.

Il s’agit du résultat d’une longue série d’enquêtes surnommée Démêler les clivages liés au racisme et à la discrimination , lancée en partenariat avec Environics Research en février 2022, afin d’évaluer les attitudes et les expériences individuelles dans les villes de Timmins, Thunder Bay, Grand Sudbury, North Bay et Sault-Sainte-Marie.

Pour récolter des données, l’ IPN a eu recours à un sondage aléatoire par téléphone et un formulaire virtuel, que les organismes travaillant auprès des minorités visibles et des autochtones étaient encouragés à partager.

La majorité des plus de 1350 répondants ont indiqué que non seulement leur communauté est accueillante, mais aussi que ses efforts en matière d’accueil se poursuivront au cours des dix prochaines années.

L’ IPN propose aux communautés de : Poursuivre l’éducation du public au sujet du racisme et de la discrimination dans tous les espaces. Mettre en évidence qui est absent de la table des décisions et déterminer pourquoi. Souligner les pratiques exemplaires et les mettre en œuvre lorsque c’est possible.

En observant ces attitudes au fil du temps, il est possible de mesurer l’efficacité des mesures mises en œuvre contre le racisme et la discrimination , a déclaré par communiqué Charles Cirtwill, président de l’ IPN .

Malgré ces constats positifs, les répondants ont également souligné que la discrimination fondée sur les préjugés individuels est un problème grave pour les minorités visibles et que leur traitement dans diverses sphères de la société diffère de celle des personnes blanches.

Le Nord : une possible porte tournante pour les nouveaux arrivants

La plupart des répondants ont indiqué que leur ville était non seulement accueillante, mais aussi que les relations entre personnes d’origines raciales différentes étaient généralement bonnes.

Marilyne Pillet serait surprise que la Ville de North Bay ne soit pas déjà au courant de la situation des minorités visibles. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Ça ne m’a pas beaucoup surpris, ce sondage. Ça m’a juste dit que ce n’est pas si pire [à North Bay]. Mais, ça pourrait être mieux , constate Maryline Pillet, agente d’établissement du Centre multiculturel de North Bay.

Thunder Bay est la seule communauté sondée par l’ IPN où ce sentiment est davantage partagé.

C’est dans de tels scénarios que l’ IPN suggère aux villes de s’inspirer des autres afin de trouver un lien unificateur. C’est ce dont ont besoin les nouveaux arrivants issus des minorités visibles, d’après Mme Pillet, qui en appuie plusieurs dans ses fonctions.

La Ville de Timmins a récemment lancé une campagne pour combattre le racisme et la discrimination. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Tant qu’il n’y aura pas suffisamment de leadership de ces communautés-là, ce seront toujours les personnes blanches qui parleront pour eux , estime-t-elle.

La représentativité, le développement du leadership et l’éducation sont toutes des méthodes pour assurer que ces gens demeurent dans la région, sans quoi elle deviendra une porte tournante , selon Gouled Hassan, coordonnateur de projets au Centre interculturel francophone de Sudbury.

Quand on voit quelqu’un qui nous ressemble, qui parle pour nous et qui comprend notre réalité, on a tendance à s’identifier à cette personne-là , explique-t-il. Si cette personne-là a réussi, nous aussi, on peut réussir.

Gouled Hassan est coordonnateur de projets au Centre interculturel francophone de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

« D’habitude, quand on pense au racisme et à la discrimination, on pense à de mauvaises personnes qui posent de mauvais gestes. Mais des fois, ce sont des personnes qui ne comprennent pas l’impact de leurs gestes. » — Une citation de Gouled Hassan, coordonnateur de projets au Centre interculturel francophone de Sudbury

Comme l’indique Mme Pillet, l’organisme a conclu de ses propres recherches l’année dernière que la plupart des incidents de racisme et de discrimination surviennent dans les secteurs privés et de l’éducation.

Un sondage qui s’améliorera

L’ IPN lancera deux autres versions de ce sondage dans les années à venir, en février 2024 et février 2026.

Ceci devrait donner suffisamment de temps aux chercheurs pour augmenter la participation des autochtones et des minorités visibles et de raffiner les questions afin d’obtenir des données plus précises.

Le nombre de réponses [provenant de ces groupes] était en bas de 10 % donc il était difficile d’analyser en profondeur en se basant sur les origines , indique Mercedes Labelle, analyste principale des politiques à l’ IPN .

Le reste des répondants se sont identifiés comme blancs ou ne préféraient pas partager leur origine.

Ça requiert vraiment une volonté des gens de participer [au sondage] pour obtenir ces réponses , poursuit-elle.

Cette première mouture servira donc de référence pour les futurs sondages, qui aidera les chercheurs à voir si la situation s’améliore ou s’il faut corriger le tir. Les villes concernées pourront également l’utiliser pour aiguiller leurs propres mesures d’accueil.

Avec les informations d'Aya Dufour