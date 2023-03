Hausse importante des tarifs après la fusion dans le baseball mineur à Saguenay

L'accès au baseball mineur sera plus coûteux à Saguenay cet été. Dans certaines catégories, la hausse peut atteindre plus de 100 $ pour la saison passant de 185 $ pour certains à un tarif unique de 295 $.

La fusion des organisations de chaque arrondissement pour former Saguenay Baseball et l'embauche de personnel permanent et rémunéré expliquent en partie cette hausse qui peut atteindre 60 %.

Il y a de plus grosses augmentations dans le secteur de Chicoutimi, parce que le secteur de Chicoutimi était resté bas. Ce n'était pas arrimé nécessairement. On n'était vraiment pas pareil à Laterrière, Jonquière et Chicoutimi , a raconté le vice-président de Saguenay Baseball, Frédéric Truchon.

Saguenay Baseball affirme cependant que cette réorganisation permettra de mieux encadrer les activités et de gagner en efficacité. Auparavant, les organisations ne reposaient que sur des bénévoles.

Le nombre de parties a aussi augmenté et comme partout ailleurs, il a fallu hausser les salaires.

La région a augmenté le nombre de parties à 20 par catégorie. Donc c’est plus de paies d'arbitres, plus de paies de marqueurs. Les tarifs des marqueurs ont augmenté de 7 à 8 %, [...] les frais d'affiliation ont monté aussi , a poursuivi Frédéric Truchon en ajoutant que les salaires des arbitres ont augmenté de 25 % en trois ans.

Frédéric Truchon est le vice-président de Saguenay Baseball. Photo : Radio-Canada

La nouvelle structure amènera des gains pour les jeunes, selon Saguenay Baseball. Il y aura davantage de gens disponibles pour faire de la recherche de commanditaires et de financement. Les équipes et les entraîneurs seront aussi mieux encadrés

La supervision des terrains, les arbitres, l'encadrement des camps d'entraînement, ça demande beaucoup de temps. [...] On a une structure de camps d'entraînement qui va être plus uniformisée, mais aussi plus équitable et intéressante pour être sûr qu'on va placer les bons jeunes dans les bons niveaux, parce que c'est un défi , a annoncé Luc Girard, président de Saguenay Baseball.

L’organisme de Saguenay vise aussi à prendre de l’expansion.

Pour qu'éventuellement on soit capable d’agrandir, d'aller développer dans le Bas-Saguenay, d’aller chercher des joueurs à Saint-Fulgence , a dit aussi Frédéric Truchon.

Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le président de la Commission des sports et du plein air à la Ville, Michel Thiffault, vit bien avec la hausse demandée.

C'est le point le plus difficile pour nous les augmentations, mais on n'avait pas le choix , a-t-il admis. Il croit par contre que les services offerts seront améliorés, citant l’essoufflement des bénévoles par le passé.

L'an passé, 1150 jeunes ont joué au baseball à Saguenay. Les inscriptions pour l'été prochain doivent débuter dans les prochains jours. Saguenay Baseball recherche aussi des bénévoles, pour permettre à ceux qui ont déjà donné dans l'organisation beaucoup de souffler un peu.

D'après un reportage de Louis Martineau