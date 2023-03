Trois tremblements de terre ont été détectés dans le nord de l’Alberta

Trois tremblements de terre de magnitude entre 4,5 et 4,6 ont été détectés dans la région de Rivière-la-Paix et Reno, dans le nord de l’Alberta, jeudi matin, selon Séismes Canada. Aucun dégât n'a été signalé et les secousses n'ont été que légèrement ressenties par les Albertains touchés, rassure l’agence.

Elles ont cependant été constatées jusqu’à Edmonton.

J'étais allongé en train de travailler sur mon ordinateur portable quand j'ai senti mon divan commencer à trembler , raconte Kirsten Opdebeck, une résidente de la capitale. J'ai eu l'impression que ça venait par vagues, que ça roulait presque, et j'ai commencé à réaliser que ça pouvait être un tremblement de terre.

Selon elle, les vagues duraient entre 20 et 30 secondes chacune et elle était inquiète puisqu’elle ne savait pas quand elles allaient s’arrêter.

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter pour l'instant , lance Honn Kao, chercheur scientifique de la Commission géologique du Canada. Certes, il s'agit d'événements à considérer, mais leur ampleur n'est pas suffisante pour susciter la panique.

D'après le chercheur, les tremblements de terre de magnitude supérieure à 2,5 peuvent être ressentis et ceux dépassant la magnitude 4 le sont encore plus. Vous pouvez sentir les choses bouger, mais ça ne causera pas de dommage , dit-il, ajoutant que l’on peut s’attendre à des dommages avec des tremblements de terre de magnitude 6 et plus.

C’est un bon rappel que les séismes existent et qu'ils peuvent parfois survenir de manière inattendue , lance-t-il, précisant qu’il est important de bien s’y préparer.

Selon Honn Kao, des séquences de réplique ont eu lieu pendant la journée, mais il affirme que ces dernières sont moins intenses : En général, [les séquences de réplique sont] d'au moins une magnitude inférieure à la secousse principale.

Deux séismes importants ont été enregistrés à Rivière-la-Paix en novembre 2022. La Commission géologique de l'Alberta enquête pour voir s' il n’y aurait pas un lien entre ces derniers et ceux de jeudi matin.

Selon Honn Kao, il est trop tôt pour déterminer la cause de ces tremblements de terre, mais il est possible que des séquences de répliques aient eu lieu quatre mois plus tard. Le chercheur n’écarte pas la possibilité que l'activité humaine, notamment l'extraction de pétrole et de gaz à proximité de la région, soit en cause.