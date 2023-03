Le Festival folk de Regina de 2023 dévoile une partie de sa programmation

Le thème en 2023 est A web of life (une toile de vie !). Selon la directrice artistique du festival, Amber Goodwyn, il s’agit d'un thème environnemental, qui souligne l'interdépendance avec le monde naturel.

Cette année, nous célébrons notre interdépendance avec le monde naturel et certains des musiciens et groupes qui œuvrent en faveur de la durabilité environnementale , indique Amber Goodwyn.

Amber Goodwyn explique que le festival commence à élaborer son propre plan d'action pour le climat afin de s'assurer qu'il contribue à un avenir neutre en carbone.

Aujourd’hui, nous avons annoncé la première moitié de notre programmation pour l’année 2023. Alan Doyle, Allison Russell, The Halluci Nation, Socalled et TEKE::TEKE font partie des artistes qui vont monter sur scène cette année , déclare Mme Goodwyn.

Elle précise également que la programmation complète du festival sera dévoilée le 4 mai.

L’un des fondateurs et guitariste due groupe TEKE::TEKE, San Nakauchi Pelletier, explique que les nouvelles chansons du groupe correspondent avec l’ambiance du Festival folk de Regina.

On est un groupe de sept musiciens basés à Montréal, on est très influencés par la musique dans les années 60 et 70 au Japon, c’était notre point de départ , déclare San Nakauchi Pelletier lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

