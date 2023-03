Les saines habitudes de vie à l’honneur à l’École secondaire des Bâtisseurs

Difficultés scolaires, anxiété, isolement, troubles alimentaires. Les adolescents d'aujourd'hui font face à de nombreux défis. Pour les inciter à se tourner vers des ressources en cas de besoin, l'École secondaire des Bâtisseurs, qui regroupe les polyvalentes Kénogami et Jonquière, a tenu un salon des saines habitudes de vie et de la santé mentale positive jeudi.

Dans le cadre de la Semaine des saines habitudes de vie, l'École des Bâtisseurs de Jonquière a réuni une quinzaine d'organismes offrant des ressources aux jeunes.

Issu d'un partenariat entre la santé publique et le milieu de l'éducation, le salon a permis à environ 600 adolescents d'en apprendre davantage sur la toxicomanie, la contraception et les Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

D'un kiosque à l'autre, ils ont discuté du suicide, des troubles de l'attention, de l’image corporelle, de diversité de genre et de cyberdépendance.

Tous les élèves de notre quatrième secondaire vont venir nous voir et ils vont pouvoir aller discuter avec chacun des organismes [...] et si jamais ils ont des besoins, ils vont pouvoir faire des liens avec ces organismes-là , a indiqué Jean-Martin Otis, directeur général adjoint de l’École des Bâtisseurs.

Des étudiants intéressés

Sur place, des adolescents curieux et réceptifs ont pu ramasser les cartes de visite et les dépliants.

J'ai pris plusieurs pamphlets. Je vais sûrement en contacter plusieurs. Ça fait toujours du bien un peu d'aide , a lancé Mélodie.

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut en apprendre plus sur des organismes qui peuvent nous aider , a renchéri pour sa part Léa.

Au niveau des jeunes filles de 15 ans environ, c'est vraiment celles qui vont demander plus d'aide et qui vont se référer vers les services qu'on offre aujourd'hui et les services d'urgence , a mentionné Amélie, une intervenante au Centre de prévention du suicide 02.

Répondre à un besoin

Trois mots ressortent du message véhiculé par les autorités de santé publique et d'éducation : demander de l'aide. En cette période post-pandémique, les jeunes en ont vraiment besoin.

L'activité qui se tient aujourd'hui promeut la demande d'aide chez les jeunes et la santé mentale positive. Les kiosques sont là, les organismes sont présents pour donner des stratégies pour la santé mentale , a affirmé Christine Vigneault, travailleuse sociale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Regrouper tous les organismes communautaires et de soutien auprès des jeunes est si essentiel que la direction de l'École polyvalente Jonquière entend récidiver l'an prochain.

