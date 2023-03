Il faudrait 1 million $ pour sauver l’aéroport de Bathurst de la fermeture, dit un député

Le député libéral fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, tend la main au gouvernement Higgs et aux communautés du nord du Nouveau-Brunswick afin de sauver de la fermeture l’Aéroport régional de Bathurst.

Selon ses propos, il faudra rapidement trouver 1 million $ pour maintenir les services jusqu’à la fin de l’année.

« C’est le seul aéroport dans le nord de la province et nous allons faire tout notre possible pour garder l’aéroport ouvert. Le fédéral va-t-il continuer à aider? Je crois bien que oui, mais nous ne devons pas être les seuls à table. Le provincial, le municipal et les communautés doivent aussi être partenaires. » — Une citation de Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Au bord de la fermeture

L’année 2022 a été très difficile pour l’Aéroport régional de Bathurst. Sa fréquentation est passée de près de 50 000 passagers avant la pandémie à seulement 15 000. Alors qu’il a besoin d’un vol par jour pour rentabiliser ses installations, il doit se contenter de quatre par semaine.

Selon son PDG Jamie DeGrâce, l’aéroport pourrait fermer ses portes à la fin du printemps ou au début de l’été si rien n’est fait.

Le PDG de l'Aéroport régional de Bathurst, Jamie DeGrâce Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les compagnies aériennes ont décidé de centraliser leurs vols dans les grands centres en raison d’un manque de pilotes et de personnel, une décision qui s’est prise au détriment des aéroports régionaux comme celui de Bathurst.

Il y a certes l’avion-ambulance qui assure le transport de patients vers des hôpitaux spécialisés tels Saint-Jean ou encore Halifax, mais à 70 $ l’utilisation, ce ne sont pas environ 300 vols dans l’année qui vont couvrir les frais d’opération.

Le premier ministre Trudeau est au courant

Le député Serge Cormier est bien au courant des difficultés de l’Aéroport régional de Bathurst. Il y a quelques semaines, il a rencontré son conseil d’administration en compagnie du ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra.

Il mentionne que le dossier a même été apporté au bureau du premier ministre Justin Trudeau.

Le député rappelle qu’Ottawa a déjà dépensé 1,5 million $ pour l’aéroport de Bathurst en 2021 afin de l’aider principalement à traverser la pandémie.

Il existe une pression énorme sur les aéroports comme celui de Bathurst. Je voyage beaucoup et ce que je vois n’est pas plaisant, car il y a beaucoup de défis , dit-il constater.

La solution passe notamment par amener davantage de transporteurs aériens à choisir Bathurst dans leur itinéraire et, au besoin, leur offrir un certain montant, comme le font la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Serge Cormier lance aussi la perche au gouvernement Higgs et l’incite à utiliser une part de ses surplus budgétaires pour venir en aide à l’aéroport de Bathurst.

Avec des informations de Nicolas Steinbach