Une drogue à base de fentanyl contenant un tranquillisant pour animaux sévit à Winnipeg

À Winnipeg, une drogue combinant du fentanyl et un tranquillisant pour animaux, la xylazine, a causé deux surdoses en une semaine, selon l’organisme de lutte pour l’encadrement de l’usage des drogues Sunshine House.

Les effets sont plus forts et durent plus longtemps. Même la naloxone, l’antidote aux opioïdes, n'annule pas les effets des calmants pour animaux, comme l'explique Sunshine House.

Dans une publication sur Instagram, l’organisme met le public en garde contre l'apparition, dans la capitale manitobaine, de la xylazine mélangée au fentanyl.

« Chaque fois, les victimes ont aussi souffert de convulsions », indique l'organisme au sujet des cas de surdoses à Winnipeg.

La xylazine est utilisée par les trafiquants pour couper d’autres substances, comme des opioïdes. Conçue comme un tranquillisant puissant pour les animaux, cette substance interdite chez les humains a été détectée dans des drogues saisies à Winnipeg.

Les utilisateurs ne sont souvent pas au courant de la présence de la xylazine, ce qui augmente le danger.

Selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substance, ce tranquillisant peut ralentir le rythme cardiaque, la pression sanguine et la respiration.

Récemment, les autorités de la santé publique de Montréal ont fait part de leur inquiétude à propos de la présence accrue de xylazine dans les rues de la métropole québécoise et ont appelé les professionnels de la santé à faire preuve de vigilance.

Encadrer la consommation

Des organismes invitent les utilisateurs à faire preuve de prudence et rappellent la nécessité d’être toujours accompagné quand on consomme de la drogue, pour éviter des surdoses mortelles.

Nous avons eu un mort, des surdoses, et ça va continuer. La drogue est là , dit Arlene Last-Koob, fondatrice de Moms Stop The Harm, qui milite pour l’encadrement de la consommation de drogue.

Elle demande au gouvernement provincial d’encadrer la consommation des drogues, comme on le fait avec l’alcool.

Son fils de 24 ans est mort d’une surdose de fentanyl en 2014. Je ne veux pas que d’autres vivent ce que je vis , confie-t-elle.

