Le concierge crée l’événement au Théâtre français de Toronto

Le concierge est un spectacle immersif imaginé par le metteur en scène Daniele Bartolini et le comédien Vincent Leblanc-Beaudoin. Dans cette production inédite, un public composé d'une quinzaine de spectateurs suit le gardien d'une école dans ses tâches quotidiennes.

Les représentations qui s'étendent jusqu'au 26 mars sont quasiment complètes.

Karine Ricard, la directrice artistique du Théâtre français de Toronto qui accueille (TFT) Le concierge dans sa programmation, n'est pas vraiment surprise du succès rencontré. Je m'y attendais un peu, parce que c'est tellement différent que tout ce qui est proposé dans les arts vivants , croit-elle. Selon Karine Ricard, ce spectacle ouvre les portes vers des créations plus originales qui ne se cantonnent plus aux lieux traditionnels.

« Je pense que c'est le genre d'expérience que recherche les gens qui ne vont pas au théâtre d'habitude. » — Une citation de Karine Ricard, directrice artistique du Théâtre français de Toronto

Qui est ce concierge qui fascine le public? Il s'agit d'un symbole de la solitude et du silence , explique le metteur en scène Daniele Bartolini. Il ajoute qu'à travers le concierge le public peut réfléchir à sa propre solitude collective et à celle de la ville . Il est vrai que lorsqu'on suit ce personnage muet, il y a beaucoup de place laissée à la réflexion, car comme aime le préciser le metteur en scène : le silence parle beaucoup .

Le public peut accompagner Vincent Leblanc-Beaudoin dans sa tournée jusqu'au 26 mars. Photo : Mathieu Taillardas

Avec sa compagnie Dopo Lavoro Teatrale, Daniele Bartolini a l'habitude d'explorer les limites du lieu théâtral. Il produit rarement des spectacles dans des espaces dédiés. Si Le concierge prend place dans une école, le metteur en scène a déjà présenté des créations dans d'autres lieux insolites comme au Parc Sunnidale de Barrie ou au Marché St. Laurent à Toronto.

Une image des invisibles

L'ancien directeur artistique du Théâtre français, Joël Beddows, a assuré la dramaturgie du Concierge. Il a œuvré à la cohérence de la pièce à travers une logique de scénario et de séquences .

Celui qui est aussi professeur à l'Université d'Ottawa et spécialiste du théâtre franco-ontarien trouve également dans cette figure une incarnation du milieu minoritaire : ce n'est pas parce qu'il est muet qu'il ne dit rien . Il souligne que le théâtre franco-ontarien a été pendant très longtemps, de façon un peu dogmatique, tourné vers le texte écrit au détriment de la mise en scène, la scénographie et le jeu .

Selon lui, il y a dans ce spectacle une réflexion autour de ces gens invisibles qui nous entourent, un sujet souvent abordé par les auteurs franco-ontariens, mais rarement avec autant de simplicité .

Daniele Bartolini et Vincent Leblanc-Beaudoin, co-créateurs de la pièce de théâtre immersive Le Concierge. Photo : Radio-Canada / La Billetterie