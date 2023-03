Ouverture de la chasse aux phoques du Groenland

Avec les changements climatiques, la chasse se fait plus difficilement. Cette année, les Madelinots se rendront chasser au nord de l’île du Prince-Édouard où une importante mouvée aurait été observée.

Le capitaine Jonathan Vigneault se prépare à sortir en mer, vendredi midi. Son équipage espère ainsi arriver près de la mouvée de phoques en fin de journée.

Rien ne présume pour le moment du succès de la chasse, mais la localisation d’une mouvée près des îles est en soi une bonne nouvelle, relève Gil Thériault, directeur de l'Association des chasseurs de phoques intra Québec. On sait, dit-il, qu’avec les changements climatiques, les phoques du Groenland viennent de moins en moins régulièrement dans le golfe, à proximité des îles de la Madeleine.

La formation de la banquise où mettent bas les phoques est effectivement de plus en plus incertaine. La tendance est à la diminution, note Gil Thériault, mais avec des couverts de glaces records certaines années et d’autres, sans aucune glace.

L'absence de glaces perturbe aussi l'observation des blanchons sur la banquise. L'activité populaire auprès d'une clientèle internationale a été encore une fois annulée cette année. Les organisateurs s'interrogent de plus en plus sur le maintien de cette activité.

Cette année, le capitaine Vigneault, qui est aussi allé à la chasse aux phoques gris à la fin janvier, a pu laisser son bateau à l’eau. Il n’y a pas eu de couvert de glace assez important pour être obligé de sortir le bateau de l'eau. La seule glace, qui semble avoir dans le golfe, c'est du côté de l'île du Prince-Édouard, un peu dans la baie des Chaleurs , observe le capitaine.

C’est d’ailleurs au nord de l’île du Prince-Édouard que se rendra le bateau de Jonathan Vigneault, vendredi. Après ça va être de savoir vraiment où ce que ça va être rendu. Puis avec la tempête qu'on a eue les deux derniers jours, c’est de savoir si c’est encore faisable de récolter quelque chose qui a du sens , explique le chasseur de phoques.

Jonathan Vigneault aurait bien aimé partir plus tôt, surtout que le soleil était au rendez-vous en début de semaine.

Revoir le début de la chasse?

D’ailleurs, le début de la chasse demeure un enjeu. L’an dernier, une impressionnante mouvée de 200 000 phoques était observable à quelques milles marins de l’archipel. Malheureusement, les vents ont dispersé le troupeau avant le début de la chasse.

Gil Thériault aimerait que les règles soient plus souples.

Ces règles ont été instaurées afin de préserver la mise bas, mais M. Thériault souligne que la population n’est pas en danger et qu’au contraire, il y a des risques pour l’écosystème puisque le phoque est un prédateur important de poissons. On est peut-être à 8 millions de phoques du Groenland et à 500 000 phoques gris, ça serait peut-être le temps de les déranger un petit peu.

Il fait valoir que c’est une chasse très difficile soumise aux contraintes de la météo et qui se déroule sur une courte période.

Il ajoute que la chasse aux blanchons, interdite depuis plusieurs années, permet de conserver les marchés internationaux, mais le résultat selon lui reste un désastre total pour les Madelinots.

La Boucherie Côte à Côte de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine co-propriété de Réjean Vigneau. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Jonathan Vigneault sera parti jusqu’à dimanche.

S’il réussit à tuer quelques bêtes, Jonathan Vigneault approvisionnera la boucherie Côte-à-Côte.

Au total, trois équipages partiront vendredi. De l’aveu de Gil Thériault, il y a longtemps qu’autant de Madelinots n’étaient pas partis à la chasse aux phoques.