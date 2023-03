Un policier de Gatineau coupable d’harcèlement obtient une condamnation avec sursis

La Cour du Québec a rendu sa sentence jeudi matin.

Le policier, dont le nom n’est pas divulgué afin de protéger l'identité de la victime, a été reconnu coupable des chefs d'accusation de harcèlement criminel et d'avoir tenté d'entraver la justice.

Une condamnation avec sursis signifie que la Cour a suspendu la sentence de l’accusé et qu’aucune peine n’est prononcée dans l’immédiat.

Le policier, âgé dans la quarantaine, devra toutefois se soumettre à plusieurs conditions en plus de devoir effectuer 150 heures de travaux communautaires.

Ce dernier compte plus de 15 années d’ancienneté au SPVG .

Sanctions disciplinaires

Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la police, tout policier reconnu coupable d'une infraction criminelle [...] doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire de destitution, à moins qu'il ne démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction.

Par voie de communiqué, jeudi, le SPVG a expliqué que l’agent pourra exercer, en temps et lieu, son droit de se soumettre à une audition disciplinaire à la suite de laquelle le comité de discipline déterminera s'il accepte les circonstances particulières présentées .