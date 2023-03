La future école de médecine du Cap-Breton attendue avec un enthousiasme modéré

Alors que certains y voient un geste nécessaire pour convaincre des médecins de s’installer en région rurale, plusieurs observent que le gouvernement semble compter beaucoup sur des professionnels de la santé déjà surmenés.

Premier financement annoncé

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé en janvier la création d’une nouvelle faculté de médecine à l’automne 2025 à l’Université du Cap-Breton ( CBU ). C’est un partenariat avec l’Université Dalhousie, située à Halifax.

On prévoit que jusqu’à 30 nouveaux médecins seront diplômés dans les six premières années.

Le 7 mars, le gouvernement de Tim Houston a annoncé un financement de 58,9 millions de dollars pour ce nouveau campus, dont 49 millions vont être consacrés au bâtiment et aux infrastructures.

Courage et audace

C’est un fait connu que les médecins restent souvent à l’endroit où ils ont fait leur résidence , déclare la Dre Jeanne Ferguson, une gérontopsychiatre au Cap-Breton. Beaucoup de gens nouent des relations durant ces années de formation, et ils s’installent à long terme.

La spécialiste estime que la nouvelle école encouragera davantage de professionnels de la santé à s’installer dans les régions rurales du Cap-Breton, et que ces efforts sont nécessaires, car il y a maintenant 137 000 Néo-Écossais — environ 14 % de la population — qui attendent d’être jumelés à un médecin de famille.

Je crois que ça prendra du courage et une certaine audace , dit la Dre Ferguson. Je crois que ça peut se faire, et que ça doit se faire, car l’autre option, c’est ce que nous avons maintenant.

Jeanne Ferguson est gérontopsychiatre au Cap-Breton. Photo : CBC / Joan Weeks

La résidence est la formation que les nouveaux diplômés en médecine doivent faire. La Dre Maddy Ziss s’est installée à Sydney en 2016 justement pour sa résidence.

À l'époque, il n’y avait que six médecins résidents dans son programme. Maintenant, il y en a toujours au moins le double. Mon expérience de résidence en médecine familiale ici a été excellente, parce que je n’étais en compétition avec personne .

J’ai fait beaucoup d’accouchements , explique-t-elle. J’ai eu beaucoup d’expériences en salle d’urgence et dans tous les autres stages cliniques. Je n’ai pas eu à attendre en ligne derrière d’autres médecins en formation.

Son inquiétude, c’est que cela devient de plus en plus difficile, à mesure que la liste des médecins résidents s’allongera. De fournir aux résidents toute l’expérience dont ils ont besoin est plus difficile que lorsqu’elle est passée par là, dit-elle.

Le nombre de cliniques et le temps disponible pour enseigner aux nouveaux sont en quantité limitée, observe la Dre Ziss. Je pense que plusieurs d’entre nous se sentent un peu dépassés par tout ça .

Mon inquiétude est que si l’on pousse les gens trop rapidement et qu’ils deviennent épuisés, en plus de déjà se sentir surchargés par leurs responsabilités d’enseignement, allons-nous être capables de donner le meilleur de nous-mêmes?

Des responsables de l’Université du Cap-Breton et de Dalhousie affirment que plus de financement sera nécessaire pour le nouveau campus à Sydney. Tanya Brann-Barrett, cheffe de projet à CBU , a déclaré récemment en entrevue que l’université était en pourparlers avec le gouvernement provincial pour déterminer quels seront les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du campus.

Elle a dit s’attendre à ce que la province consacre au nouveau campus un financement annuel, comme c’est le cas à la faculté de médecine de l’Université Dalhousie.

D’après le reportage d’Erin Pottie, CBC