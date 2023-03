« Pourquoi j’aime Québec? »

Cet endroit est à la fois le centre de création et l’entreprise de Pierre-Yves Lord.

« On a la perception qu’il y a un écosystème de télévision qui est à Montréal, mais je produis beaucoup d’ici [Québec]. »

C’est ici que j’ai grandi, j’appelle ça le bunker, car avant, toute la bouffe était ici, mais je l’ai transformé en studio. Donc je viens m’éclater ici , raconte-t-il en riant, en décrivant cette pièce du sous-sol, jonchée de multiples objets.

Pierre-Yves Lord énumère la longue liste de ce qu’il fait lorsqu’il est dans ce studio: il prépare ses émissions, recherche des idées, s’inspire, joue de la musique, produit aussi des pistes.

Il y a plein de livres ici qui ne semblent pas reliés les uns aux autres, mais qui sont juste à portée de main, si j’ai envie d’explorer une idée , dit-il en pointant les ouvrages.

C’est comme quand on est jeune. Tu vas dans la salle de jeux, tu ouvres un bac. Et aujourd’hui, c’est un camion, aujourd’hui, c’est un marteau, aujourd’hui, c’est une poupée, mais avec d’autres types de jouets , compare-t-il.

À un moment dans sa carrière, la question est survenue Peux-tu déménager à Montréal?

Il y avait comme une forme d’attrait à la fin des années 90. Tu avais l’impression d’être appelé par le grand club , image-t-il. C’était comme un step en avant, alors que je le perçois plus du tout comme ça maintenant.

Pierre-Yves Lord confie qu’il y avait cette idée-là que si tu fais bien ta job à Québec, peut-être ben tu allais mûrir et prêt à aller jouer dans la grande ligue .

Avec du recul, l’animateur ne pense pas que la radio était meilleure à Montréal, ou que les journalistes étaient meilleurs à Montréal .

Il constate que les mentalités ont changé et que Québec se rend compte qu’elle est capable de recevoir et d’être de calibre international.

Pour Pierre-Yves Lord, c’est non négociable : il ne quittera jamais Québec au profit de Montréal. Il met en avant la proximité qu’il a avec la population.

Quand on lui pose la question qu’est-ce tu fais dans la vie? , Pierre-Yves Lord ne répond pas animateur ou producteur. Il préfère porter un autre chapeau. Je m’amuse , répond-il rapidement.

« Je m’amuse et je ne me restreins pas. J’attends pas qu’on me dise dans quelles cases je suis. »