Un accident spectaculaire fait quatre blessés, dont un grave, dans Saint-Léonard

L'accident est survenu en fin d'avant-midi dans le secteur des boulevards Lacordaire et Lavoisier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Pour une raison inconnue, le véhicule d'une femme de 71 ans est entré en collision avec un autre dans lequel se trouvait un homme de 27 ans, une femme de 24 ans et une fillette de 10 mois, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Ils ont tous été transportés à l'hôpital. Toutefois, les occupants du second véhicule semblent avoir été blessés plus gravement, selon Urgences-santé. On craint notamment pour la vie de l'homme de 27 ans.

À l'inverse, la septuagénaire qui conduisait l'autre véhicule a été transportée à l'hôpital en mode non urgent , a fait savoir Urgences-santé.

Plusieurs transports à l'hôpital ont été nécessaires. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

L'impact a été violent. Les deux véhicules ont été lourdement endommagés, montrent les images captées par Radio-Canada.

Un poteau d'électricité a également été brisé, ce qui a provoqué une panne dans le secteur. Quelque 102 clients sont actuellement privés de courant, selon le site web d'Hydro-Québec. L'électricité devrait être revenue d'ici minuit.