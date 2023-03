Kim Boutin explique les raisons de son absence des compétitions l’automne prochain

La patineuse en a surpris plus d'un avec une publication sur Facebook mardi où elle annonçait son retrait. Ce n'est pas vraiment une pause pour moi, c'est pour ça que je trouvais que ce n'était pas vraiment une annonce importante. Avec mon entraîneur, on a fait un plan pour les quatre prochaines années pour mon cycle [olympique] et je n'étais pas certaine si je voulais continuer après les Jeux. On voulait s'assurer d'un plan qui me convenait et qui allait dans le même sens que mes valeurs. Donc, je voulais combiner l'école et le patin pour ces années-là , a-t-elle raconté au micro de Par ici l'info.

Kim Boutin étudie au cégep en éducation spécialisée à temps partiel depuis quelques années. Après consultation avec son établissement d'enseignement, elle s'est rendu compte que cette année était la meilleure pour concilier études et sport. Je vais commencer mon stage dans le milieu communautaire avec les jeunes mères en situation de vulnérabilité un peu plus tôt. Je vais commencer à m'entraîner pendant ce temps, mais je ne ferai pas les quatre compétitions internationales.

« Pour moi, c'était vraiment important de construire un plan qui m'allait et qui faisait en sorte que je ne ralentissais pas trop mon parcours scolaire. » — Une citation de Kim Boutin, patineuse de vitesse courte piste

L'olympienne martèle que ce n'est pas une pause officiellement. Je vais continuer à m'entraîner quand même. Je vais être deux à trois journées à mon stage, ce qui fait en sorte que je vais devoir m'entraîner les week-ends, ce que je ne faisais pas avant.

Pour Kim Boutin, il est primordial de mener à bien ce projet scolaire. C'est vraiment un domaine qui m'allume et qui me stimule à cultiver mes valeurs. Pour moi, ça renchérit la personne que je suis et l'athlète que je veux devenir. De concilier les deux, à ce moment-ci de l'année, ça va me donner deux bonnes saisons complètes pour pouvoir m'investir à 100 % dans le haut niveau. Pour nous, ce n'est pas une problématique.