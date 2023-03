Foie et cœur de bœuf crus : le régime de Jakob Chychrun, vu par deux spécialistes

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa, Jakob Chychrun, en a surpris plus d’un en révélant son régime alimentaire inspiré d’un « mode de vie ancestral » : foie cru, cœur de bœuf cru et autres « choses folles ». Mais est-ce vraiment utile pour un athlète professionnel? Une diététiste du sport et une nutritionniste se prononcent.