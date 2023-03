De nouveaux panneaux routiers électroniques dans le Nord de l’Ontario

Ils donneront de l’information sur les fermetures de routes, les tempêtes de neige et la présence des déneigeurs.

La majorité des panneaux se retrouvent le long des routes 11 et 17.

Selon Dakota Brasier, porte-parole de la ministre des Transports, Caroline Mulroney, les panneaux seront mis à jour par les centres régionaux de régulation de la circulation.

Tout ce qui pourrait être fait à ce stade serait utile, a déclaré Peter Politis, maire de Cochrane et président de l’Association des municipalités du Nord-Est de l’Ontario (AMNEO ou NEOMA), au sujet des panneaux.

Le maire de Cochrane, Peter Politis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

M. Politis affirme qu’en ce moment, les différents services d’urgences ne communiquent pas de la façon la plus efficace en ce qui concerne l’état des routes.

Je pense que les signes eux-mêmes vont certainement aider , dit-il. Ils sont bien meilleurs que ce que nous avons aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire.

Martin Murray, copropriétaire d’une entreprise de pneus et de mécanique à Kapuskasing, croit lui aussi qu’une communication rapide est importante pour les usagers de la route.

« C'est certain que voyager dans le corridor Nord, c'est assez compliqué. Puis il faut prévoir en avance les déplacements. » — Une citation de Martin Murray, copropriétaire d’une entreprise de pneus et de mécanique à Kapuskasing

Il souligne que les conditions peuvent se détériorer rapidement. C'est certain que les panneaux, ça va être un bon moyen de prévention.

Le maire de Cochrane souligne que la sécurité routière a été l’un des enjeux les plus discutés lors de la plus récente réunion de l’ AMNEO .

Il est clair que les municipalités sont frustrées et inquiètes et qu'elles veulent que des mesures soient prises le plus rapidement possible.

Un panneau électronique le long de la route 17 dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Ministère des Transports de l'Ontario

C'est un corridor très occupé, là c'est devenu de plus en plus occupé , ajoute pour sa part M. Murray. Il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits.

L’ AMNEO attend dans les prochaines semaines un rapport du ministère des Transports sur la sécurité.

M. Politis espère y retrouver la plupart des recommandations du groupe de travail