Le PDG de Twitch, Emmett Shear, quitte ses fonctions

Twitch, qui appartient au géant Amazon, sera dorénavant dirigé par son actuel président, Dan Clancy, qui a joint l’entreprise en 2019, selon ce qu’a déclaré Shear jeudi dans un billet de blogue.

Emmett Shear continuera de travailler pour la plateforme, mais en tant que conseiller.

En octobre 2006, nous avons commencé à travailler sur la vidéo en direct sur Internet. C'est devenu Twitch. Plus de 16 ans plus tard, je suis maintenant père et prêt à passer à la prochaine étape de ma vie , a-t-il écrit dans un gazouillis.

Emmett Shear a cofondé la plateforme de diffusion en direct Justin.tv, qui est devenue Twitch en 2011. Le site a rapidement séduit la communauté de joueurs et de joueuses, qui y diffusent leurs parties de jeux vidéo. La plateforme a été rachetée par Amazon en 2014 pour un peu moins d'un milliard de dollars américains (environ 1,37 milliard de dollars canadiens).