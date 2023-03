Affaire Carpentier : la SQ s’engage à mieux collaborer et former ses policiers

C’était au tour d’André Santerre de témoigner au treizième jour de l’enquête publique du coroner sur les décès de Romy, Norah et Martin Carpentier. Il occupait le poste d’inspecteur-chef et directeur des mesures d’urgence de la SQ lors des événements.

André Santerre occupait le poste d’inspecteur-chef et directeur des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec (SQ) lors de la disparition des sœurs Norah et Romy Carpentier, en juillet 2020. Photo : courtoisie/Sûreté du Québec

Le coroner Luc Malouin a cherché à savoir si le corps policier avait les ressources disponibles pour intervenir rapidement en 2023.

Rappelons que lors des premières heures qui ont suivi la disparition du trio Carpentier en 2020, à Saint-Appolinaire, la SQ a été incapable de mobiliser plus de six marcheurs spécialisés. Des heures pourtant critiques.

Ajoutons que le nombre de recherches terrain a considérablement augmenté au fil du temps. En 2022, la SQ est intervenue dans le cadre de 387 opérations de recherche et sauvetage. Ce nombre était de 256 en 2018.

On est en juillet 2023, on a un problème à Matane, on a un problème à Natashquan, au Lac-Saint-Jean, on a des disparus dans les bois. On a combien de marcheurs de disponibles? a demandé le coroner.

Avec les bassins qu’on a actuellement, on va avoir la capacité de répondre à ça , a répondu M. Santerre.

Les policiers entrent par petits groupes dans un secteur densément boisé de Saint-Apollinaire afin d'y retrouver Martin Carpentier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Partenariat

Le coroner a également souligné l’importance à la SQ de faire affaires avec des partenaires formés en recherche sur le terrain.

À titre d’exemple, le SPVQ possédait des équipes formées en recherche, mais n’a pas été sollicité. Idem pour l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, qui avaient plus d’une vingtaine de bénévoles formés disponibles le 9 juillet. Des agents de la Faune étaient également disponibles.

J’ai parlé avec mon directeur des mesures d’urgence et il va avoir des canaux de communication qui vont être créés. On va discuter avec eux pour valider c’est quoi leur capacité, leur formation et leur méthode de travail. Soyez assuré. Je vais prendre contact avec les gens de la Faune, [pour connaître] leurs capacités, leurs méthodes. L’action est déjà commencée , a témoigné André Santerre.

« La Sûreté a appris des événements. » — Une citation de André Santerre

La population vous entend , a répondu Luc Malouin.

Réorganisation et enjeu de mobilisation

André Santerre a également défendu la décision de la Sûreté de Québec de réorganiser son service d’urgence, dont font partie les policiers formés en recherche en forêt.

Avant février 2019, 72 policiers spécialisés étaient basés à Québec, Mascouche et Saint-Hubert, a précisé M. Santerre.

Or, pour augmenter ses effectifs sur les autoroutes, la Sûreté du Québec a procédé en 2019 à une réorganisation. Celle-ci en a envoyé une vingtaine dans des postes autoroutiers.

Le nombre de policiers à temps complet formés en mesures d’urgence est alors tombé à 51.

Les policiers doivent circuler dans une zone densément boisée dans le but de retrouver Martin Carpentier. Photo : Ivanoh Demers

Or, si la grande majorité d’entre eux n’étaient pas disponibles le 9 juillet, c’est en raison de plusieurs événements en cours au Québec. Il y avait la période de vacances, mais surtout les policiers affectés par la COVID-19. On a eu un défi de mobilisation. Il y avait plusieurs opérations en cours .

André Santerre assure qu’à l’heure actuelle, près de 160 policiers répartis dans la province sont en mesure d’être sur une ligne de marche en forêt en cas de disparition.

« Il y a toujours une équipe dédiée pour répondre aux recherches. La Sûreté est apprenante. » — Une citation de André Santerre

Cette réorganisation de 2019, selon un témoin, a plutôt contribué à une perte d’expertise et le départ de plusieurs policiers d’expérience.

Formation

Le coroner Malouin a également tenté de connaître la qualité et la fréquence des formations et des entraînements des policiers spécialisés.

André Santerre a répondu que la plupart des policiers qui pourraient être appelés à intervenir dans des cas de recherche terrain n’ont pas le même niveau de formation, dont la majorité est affectée dans différents postes MRC et autoroutiers.

On s’est aperçu que l’entraînement, c’était un défi de mobiliser ces gens-là et de pouvoir les mettre en entraînement avec les membres MI. On n’était pas toujours capable de les libérer de leur [autre] tâche. L’important, c’est de former nos gens. On va mettre en place des formations[...].

