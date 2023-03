Déversement d’eau polluée en Alberta, sujet inévitable d’un sommet sur l’eau aux T.N.-O.

Le sommet Nagwichoonjik, ou grand fleuve en langue Gwich’in, en référence au fleuve Mackenzie, est organisé pour la première fois par la Nation déné, qui représente 29 communautés dénés des T.N.-O.

Les participants, incluant des environnementalistes et intervenants du milieu de la santé, discutent des enjeux communs auxquels font face les communautés qui dépendent du bassin hydrographique de l’océan Arctique, incluant la santé humaine, l'habitat des poissons et la faune.

« Ce sommet est organisé pour [rassembler] tous ceux qui vivent près des réseaux de rivières, et qui dépendent de l’eau [...] pour leur mode de vie », explique l’aîné et représentant de la Nation métisse des T.N.-O. , Earl Evans.

« Nous sommes ici pour protéger et essayer de mettre en place des mesures qui nous permettent de contrôler et de surveiller ce qui arrive à nos cours d’eau et à la qualité de notre eau. » — Une citation de Earl Evans, aîné de Fort Smith et membre de la Nation métisse des T.N.-O.

Le fleuve Mackenzie, près de Fort Providence, en septembre 2022. Ce fleuve, d'une longueur de plus de 4200 km, est le deuxième plus grand en Amérique du Nord. Son bassin hydrographique, couvrant une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés, est le plus grand au pays. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Deux fois la taille de Vancouver

Pour les participants, la tenue d’un sommet sur l’eau quelques jours seulement après la divulgation du déversement de plus de 5,3 millions de litres d'eau polluée d’un bassin de rétention appartenant à la pétrolière Impériale n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment , selon Earl Evans, et démontre l’importance de se rassembler pour tenter de prévenir d’autres incidents du genre.

Le rejet toxique, qui recouvre une superficie deux fois la taille de la Ville de Vancouver, s’est écoulé sur les terres avoisinantes de cours d’eau tributaires de la rivière Athabasca, l’une des rivières tributaires du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie.

Le déversement de rejet toxique d'un bassin de rétention du projet minier Kearl s'est produit en amont de plusieurs cours d'eau, dont la rivière Athabasca, qui font partie du bassin hydrographique Mackenzie. Photo : Radio-Canada

À la suite de la divulgation du déversement, Ottawa a dépêché des inspecteurs sur le site du projet minier Kearl, au nord de Fort McMurray, qui ont conclu que le rejet est nocif pour la faune.

Les communautés sont touchées, car elles sont toutes dépendantes des mêmes systèmes d'approvisionnement en eau sur lesquels ont lieu ces activités industrielles , dit la directrice générale de l’organisme Keepers of the Water, Jesse Cardinal.

Cet organisme, fondé en 2006, vise à protéger le bassin hydrographique de l’océan Arctique et de tous ceux qui en dépendent pour vivre.

C’est très important d’être à Inuvik, afin de discuter de la situation actuelle avec ce déversement de rejets de la minière Impériale, mais aussi de toute la question de l’extraction de ressources planifiée dans le Nord , ajoute-t-elle.

Jesse Cardinal est la directrice générale de l'organisme environnemental Keepers of the Water, dont la mission vise à protéger « les rivières, les ruisseaux, les bassins versants et tous ceux qui en dépendent pour vivre. » Photo : Fournie par Jesse Cardinal

Keepers of the Water a partagé avec les participants du sommet les derniers développements dans le dossier du déversement.

« Il y a une réglementation en place pour protéger l’eau, les poissons et ultimement, pour protéger les communautés. [...] Quelqu’un doit demander des comptes à ce sujet. » — Une citation de Jesse Cardinal, directrice générale, Keepers of the Water

C’est pour ça que nous sommes ici maintenant , renchérit Earl Evans. « Pour essayer de mettre ces informations ensemble et trouver un bon plan pour combattre les effets [sur les cours d’eau] que nous observons. »

L’eau, élément sacré

Lors du sommet, les participants ont partagé leurs connaissances et leurs observations touchant l’environnement et les cours d’eau. Pour les Premières Nations, l’eau revêt un caractère sacré.

Alyssa-Maé Laviolette, originaire de Fort Chipewyan, dit que la pollution des cours d’eau et de l’environnement a semé un sentiment de méfiance auprès des membres de sa communauté, et qu’ils craignent désormais de consommer de la viande sauvage ou des poissons.

« On dépend beaucoup de la terre et je dis toujours que quand la terre est malade, nos gens vont être malades aussi, et c’est ce que l’on observe présentement. » — Une citation de Alyssa-Maé Laviolette, coordonnatrice communautaire pour la sensibilisation aux sables bitumineux, Keepers of the Water

Jesse Cardinal croit que la population se désintéresse de la question de l’eau, car on la tient pour acquise. L’eau est le lien qui nous unit tous, qui nous unit à la planète. Les gens doivent rebâtir leur relation avec l’eau et comprendre à quel point c’est précieux.

Pour la directrice de Keepers of the Water, les Premières Nations demandent une co-gestion des terres et des ressources depuis longtemps. « On sait ce qui est bon pour la terre. Vous devez nous écouter, car nous savons comment en prendre soin. Mais [cette demande] a été complètement ignorée. »