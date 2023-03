Patrick Dussault condamné à la prison à vie, sans libération conditionnelle avant 14 ans

Patrick Dussault est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Ce dernier a été reconnu coupable, une seconde fois, du meurtre au deuxième degré de Diane Lahaie à la suite de la tenue d’un second procès.

Patrick Dussault a reçu sa sentence, jeudi, au palais de justice de Gatineau.

Les faits dont il était accusé remontent au mois de juillet 2013. Il s’était rendu chez sa victime, Diane Lahaie, à Gatineau, ce après quoi une dispute avait éclaté. Il avait ensuite poignardé la femme de 64 ans à plusieurs reprises, et mis feu à sa résidence.

Patrick Dussault avait été condamné une première fois en 2016. Il est incarcéré depuis 2013.

La Cour suprême du Canada a cependant exigé un nouveau procès, l'an dernier, puisqu’elle avait jugé que le droit de Patrick Dussault à consulter son avocat avait été violé.

Des facteurs aggravants

Lors de la lecture du verdict jeudi, la juge a rappelé le niveau de violence du crime, ce qui constitue un facteur aggravant

Mme Lahaie était une personne âgée, vulnérable, tuée dans son domicile, avec l’usage de deux armes différentes, l’une contondante et un couteau. Il y a le nombre de coups infligés, la présence de plaies de défense, l'outrage au cadavre, les nombreux antécédents de l’accusé et le mobile , a-t-elle mis de l’avant.

Elle a aussi remis en question le degré de réhabilitation de Patrick Dussault depuis qu’il est incarcéré, c’est notamment pour cette raison qu’elle a tranché pour une période d’inéligibilité de 14 ans à la liberté conditionnelle.

La défense avait précédemment recommandé un délai de 10 ans pour que Patrick Dussault soit éligible à une libération conditionnelle, en faisant valoir ses efforts pour régler ses problèmes de toxicomanie et obtenir son diplôme d’études secondaires.

Présenter le portrait de l’accusé comme ayant évolué favorablement depuis 2016, tel que cherche à le faire la défense, est peu conforme à ce qu’on retrouve dans les rapports de progression. Il est plus exact de considérer que depuis qu’il est [au pénitencier] de Port-Cartier, l’accusé a évolué "un peu plus favorablement" , indique la juge.

La Couronne demandait quant à elle une période d’inéligibilité de 15 à 16 ans, en mettant de l’avant le niveau dangerosité de l’accusé et son risque de récidive, deux facteurs qui ont été atténués par la magistrate.

Cette dernière a par ailleurs accordé peu de crédit aux excuses de Patrick Dussault.