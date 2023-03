Jean-Philippe Wauthier retrouvera son siège à Deux hommes en or 

Six ans après avoir quitté son poste de coanimateur de Deux hommes en or à Télé-Québec, Jean-Philippe Wauthier retrouvera son collègue Patrick Lagacé aux côtés de Rosalie Bonenfant dès l’automne prochain.

Pierre-Yves Lord, qui a récemment annoncé son départ de l’émission à la fin de la présente saison, avait pris la relève de Jean-Philippe Wauthier en 2017 pour la cinquième saison du magazine hebdomadaire d’affaires publiques.

L’actrice et animatrice Rosalie Bonenfant était venue s’ajouter au duo d’animateurs en 2021, ajoutant du même coup son nom à l’émission, devenue Deux hommes en or et Rosalie.

C'est avec Jean-Philippe que Deux hommes en or a commencé et je suis très heureux qu’il ait accepté de se joindre à Rosalie et moi pour poursuivre l’aventure , a affirmé Patrick Lagacé dans un communiqué.

La nouvelle recrue Rosalie Bonenfant a également confié son grand bonheur d’animer avec l’homme de radio et de télévision.

Je suis très emballée par l’arrivée de Jean-Philippe! Clairement, s’il a déserté l’émission par le passé et qu’il choisit de revenir maintenant qu’on a bonifié la formule en y ajoutant une animatrice, c’est qu’il a du flair et qu’il fait preuve de beaucoup de discernement , a-t-elle expliqué.

La présente saison de Deux hommes en or avec Rosalie célébrera son dixième anniversaire vendredi avec comme personnes invitées Léane Labrèche-Dor, nouvelle vedette de la série Haute démolition, et l’humoriste Erich Preach, animateur du prochain Gala Dynastie. Le public pourra aussi entendre l'histoire de Marie Julie, ancienne membre du mouvement raëlien qui a témoigné dans le documentaire Raël QC.