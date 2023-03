Six ans de prison pour l’homicide involontaire d’une résidente de Saint-Ignace

Un résident d’Elsipogtog au Nouveau-Brunswick vient d’être condamné, jeudi, à presque six ans de prison pour avoir abattu une résidente de Saint-Ignace il y a trois ans.

Noel John Sock, 34 ans, a reconnu le mois dernier qu’il a tué par balle Erika Ann Vautour le 8 mars 2020. Il a reconnu sa culpabilité à une accusation d’homicide involontaire dès le premier jour de son procès.

Un juge de la Cour du Banc du Roi, Richard Petrie, lui a imposé une peine de huit ans de prison. La peine est réduite à près de six ans compte tenu des 782 jours que Noel John Sock a déjà passés derrière les barreaux depuis les faits.

Le juge a souligné dans sa décision que la mort de Mme Vautour est terrible pour ses parents.

Mortellement blessée durant un braquage de domicile

Erika Ann Vautour a été atteinte d’un coup de feu dans sa maison le long du chemin de Saint-Ignace, une communauté rurale située à environ 19 km d’Elsipogtog. Elle a été transportée à l'hôpital de Moncton où elle a succombé à ses blessures.

Erika Vautour, résidente de Saint-Ignace au Nouveau-Brunswick, était âgée de 39 ans au moment de sa mort par balle. Photo : Nécrologie Canada

Le juge a lu un exposé conjoint des faits selon lequel Noel John Sock et deux autres personnes équipées d’armes à feu et portant des masques se sont rendues à la maison de Mme Vautour.

Mme Vautour a entendu un bruit de verre brisé et dit à son compagnon qu’elle craignait qu’un cambriolage soit en cours. Elle a empoigné une machette et une lampe de poche, elle a ouvert la porte et signalé à son compagnon la présence de personnes armées.

Elle a refermé la porte et elle a ensuite été atteinte à la tête par un coup de feu tiré à travers la porte.

Les parents sous le choc

La procureure de la Couronne, Katie Myers, a lu les déclarations des parents de la victime, Gisèle Vautour et Eric Thorne.

M. Thorne fait état de l’angoisse qu’il ressent depuis les faits. Il explique la douleur ressentie en se souvenant de sa fille reposant à l’hôpital, la tête à moitié recouverte de pansements et qui avait de la difficulté à respirer.

Gisèle Vautour explique pour sa part qu’elle se sent isolée depuis ce crime et que sa vie est devenue un cercle vicieux de souffrance et de tentatives d’échapper à la souffrance.

La peine imposée était une recommandation conjointe de la Couronne et de l’avocat de la défense, Alex Pate.

La procureure Myers a déclaré devant le juge que ce crime semble être un meurtre plutôt qu’un homicide involontaire. Le juge était d’accord, mais il a indiqué que des causes précédentes ont établi une fourchette appropriée de 7 à 10 ans de prison dans ces circonstances.

Noel John Sock était affaissé sur sa chaise, tenant sa tête à deux mains, tandis que le juge lisait l’exposé des faits. Il a dit qu’il était désolé.