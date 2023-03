Apprendre le français par amour de la langue

Originaire de Madge Lake, dans l’est de la Saskatchewan, l'étudiante de l'Université de Regina explique que tous les enfants de sa famille ont étudié en immersion française. Un choix fait par ses parents dans le but de leur offrir davantage d'opportunités professionnelles.

Ce n’était pas vraiment mon choix, mais je l’ai fait parce que toutes mes sœurs et mon frère en ont fait. Moi, j’avais beaucoup de difficultés en commençant, je ne comprenais rien, mais avec la persévérance, j’ai pu réussir à apprendre , raconte-t-elle fièrement.

Plusieurs années plus tard, au printemps 2022, la jeune francophile se rend au Québec dans le cadre du programme Explore, une initiative mise sur pied par le gouvernement du Canada. Le but de ce voyage : apprendre la langue de Molière et se familiariser avec la culture québécoise.

J'ai participé au programme d’Explore [à Saguenay], au Québec, et j’ai vraiment aimé la langue. J’ai vécu avec une famille d’accueil. J’ai vraiment aimé l’activité et la culture que j’ai vues là , se rappelle Mia Cottenie. Je me suis rendue compte que j’ai commencé vraiment à aimer le français non pas seulement pour trouver un emploi dans le futur.

« Ma première langue est l'anglais, mais je me sens fièrement francophone. » — Une citation de Mia Cottenie, étudiante

Je pense qu’il est important de savoir parler plusieurs langues. Certes, en Saskatchewan, la connaissance de la langue française va ouvrir plus d’opportunités d'emploi, mais je crois également que le français nous permet de faire connaissance avec les autres personnes intéressantes et agrandir notre cercle social , explique la francophile.

Le rôle indispensable des enseignants

Fière de son bilinguisme, Mia Cottenie souhaite devenir enseignante pour partager l’identité canadienne unique avec ses futurs élèves .

Le premier livre que Mia Cottenie a lu en français était Mon ami Frédéric de Hans Peter Richter. Le livre déniche les années difficiles de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'amitié entre le narrateur et son copain Frédéric, un jeune Juif. Photo : Radio-Canada / Garo Jomoian

Elle se rappelle d'ailleurs de l'impact qu'ont eu ses propres enseignantes sur elle et ses camarades lors de son parcours scolaire.

[Les enseignantes] ont transformé les cours en quelque chose de très intéressant qui encourageait les élèves à apprendre le français. Malgré nos difficultés avec le vocabulaire, on était très motivés à participer et surtout à persévérer , se remémore l’étudiante de 21 ans.

Mon enseignante, Mme Barton, nous amenait chaque année à l’événement Francofièvre et c’était toujours amusant pour moi et aussi pour mes camarades de classe. [...] On appréciait la musique et la culture francophone.

Un avenir prometteur

Bien que le nombre de personnes qui utilisent le français comme première langue a chuté au cours des dernières années, selon le dernier recensement de Statistique Canada, Mia Cottenie se dit témoin d’un changement profond et tangible concernant l'intérêt de la nouvelle génération saskatchewanaise envers l'apprentissage du français.

« Nous sommes un pays bilingue. Même si on vit aux Prairies qui sont majoritairement anglophones, ça ne change pas la réalité qu’on est toujours dans un pays francophone. » — Une citation de Mia Cottenie, étudiante