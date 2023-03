Une autre résidence privée pour aînés ferme ses portes en Estrie

Le gestionnaire de l'endroit, Mathieu Bélanger, explique que c'est l'augmentation des coûts de fonctionnement qui a eu raison de l'entreprise. Au total, dans les cinq dernières années, 800 000 $ ont été injectés dans l'entreprise.

Il déplore également le fait que le coût des assurances a augmenté considérablement passant de 7500 $ à 48 000 $ par année.

En moyenne, le gestionnaire affirme que l'entreprise perd 15 000 $ par mois en moyenne.

M. Bélanger affirme qu'à ce jour, six résidents ont trouvé un endroit pour déménager. Le propriétaire d'une d'une autre résidence de Cowansville serait en contact avec lui pour accueillir des résidents et embaucher des employés.

Le bâtiment est déjà en vente.

La nouvelle a été accueillie avec émotion par les résidents. Ce jeudi, Parize Germain allait chercher sa mère pour lui faire visiter d'autres résidences dans le secteur d'Acton Vale. Ma mère m'a appelé. Elle pleurait. Elle avait de la misère à me parler. Elle aimait ça ici et là, elle doit quitter. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver, mais des places en résidence, il n'en mouille pas. Il n'y a pas beaucoup de places , a-t-elle raconté, visiblement inquiète.

Même son de cloche chez des employés rencontrés. J'avais plus de peine pour les personnes âgées. Je les voyais tous pleurer. On a pleuré avec eux , a raconté l'une d'eux, Marceline Vallières.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure, pour sa part, que ses équipes ont rapidement soutenu les résidents et leur famille. On soutient aider au déménagement des résidents qui en auront besoin et veiller à ce que les services demeurent sécuritaires et de qualité d'ici à la fermeture définitive de la Place Primevère.

De son côté, la députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, a réagi par courriel jeudi matin. C'est une nouvelle désolante. Des vérifications auprès du CIUSSS de l'Estrie-CHUS ont été faites pour s’assurer que les résidents et leur famille seront accompagnés. Nous sommes en contact avec la municipalité de Waterloo et prendrons part à la table de discussion avec les acteurs impliqués qui se tient aujourd’hui afin de réfléchir aux prochaines étapes et actions à prendre.

Au cours des derniers mois, plusieurs résidences pour personnes âgées ont fermé leurs portes dans la région : le Domaine Fleurimont, Le Riverain à Granby, la Résidence Ferland de Danville, entre autres.