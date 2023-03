Santé : le projet pour sonder l’évaluation des usagers décrié par QS et le PQ

« Ça ne donnera pas plus d’infirmières », « show de boucane » : Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) n’ont pas mâché leurs mots pour parler du nouveau projet pilote du ministre de la Santé, Christian Dubé, visant à connaître le niveau de satisfaction des usagers aux urgences à l’aide d’un nouveau tableau indicateur.

Si Québec estime que son projet-pilote est une très très bonne nouvelle pour les Québécois et les Québécoises , du côté des oppositions, on estime qu’il faudrait plutôt diriger les efforts ailleurs.

« C’est pour s’améliorer, pour être capable de voir qu’on s’améliore dans nos urgences, dans nos chirurgies. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Le plus grand bénéfice va être de mesurer l’amélioration , a assuré M. Dubé en mêlée de presse, jeudi en matinée, car il est difficile de comparer sans disposer de mesures communes d'évaluation.

Rappelons que le ministre de la Santé, qui a promis que les colonnes du temple vont « shaker » plus tôt cette semaine, s’était engagé à publier rapidement des indicateurs qui permettront de mesurer l’efficacité de son plan destiné à désengorger les urgences du Québec.

« Si M. Dubé veut créer un autre tableau indicateur, soit [...], mais la situation sur le terrain, elle est connue, pis son nouveau gadget ne donnera aucune infirmière pour les patients et les patientes du Québec. » — Une citation de Vincent Marissal, député de Québec solidaire

M. Marissal a profité de l'occasion pour exposer le cas d’une de ses commettantes qui, dans une série de Tweets, a décrit un récent séjour aux urgences, après une attente de 28 heures. Elle et son enfant ont même dormi sur le plancher de l’hôpital, ce que n’a pas manqué de dénoncer le député solidaire.

La Parti québécois logeait à la même enseigne que QS, se demandant ce qu'il était possible d'apprendre qu'on ne savait pas déjà.

« C’est encore une fois une espèce de ''show de boucane'' de la part du ministre [Dubé] qui dit : ''ben maintenant, on sait que ça va pas bien dans le système de santé et on a des tableaux de bord pour le prouver, pour démontrer qu’on est transparent. Ça [ne] va pas bien, mais maintenant on sait à quel endroit ça ne va pas bien. » — Une citation de Joël Arseneau, député du Parti québécois

Je ne sais pas où on s’en va avec ça, mais on déploie beaucoup d’efforts pour réaliser que le système ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais qu’on déploie beaucoup plus d’efforts pour améliorer le système , a dit M. Arseneau.

Celui-ci a profité de son point de presse matinal pour rappeler que certains citoyens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine doivent parcourir de longues distances pour recevoir des services et des soins de santé qui ne sont pas disponibles près de chez eux.

On sait déjà que c’est difficile , a indiqué le ministre Dubé. On sait déjà que dans certains établissements l’accessibilité et la qualité, elle est là, alors que dans d’autres c’est plus difficile. Alors c’est toujours difficile d’avoir juste une moyenne. Ce qu’on veut c’est d’être capable de comparer les établissements entre eux.

Le ministre n'a pas nié y voir une certaine concurrence entre les établissements, la disant même souhaitable. Pour le moment, quatre établissements sont concernés par le projet-pilote annoncé jeudi. D'autres s'ajouteront sous peu.

Les établissements participants sont le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et le CHU Sainte-Justine.

Des urgences en mode techno

L’évaluation, qui comportera neuf questions, sera accessible grâce à un code QR qui sera donné aux usagers à la suite de leur visite aux urgences. Le patient pourra évaluer les éléments comme le temps d’attente et la qualité des services reçus, sur une échelle de 1 à 10, où 10 sera la meilleure note.

Ma note de passage est plus [haute] que ça [70 %] , a indiqué M. Dubé lorsque questionné sur ses attentes durant une mêlée de presse.

Voici quelques-uns des énoncés sur lesquels les usagers devront se prononcer Vous avez eu suffisamment de temps pour poser vos questions.

Vos valeurs et vos préoccupations ont été considérées.

De façon générale, les délais d'attente étaient acceptables.

Joël Arsenault, du PQ , craint que ce soit une stratégie du gouvernement pour mettre en évidence les lacunes du réseau public et démontrer sa piètre qualité pour justifier l’allocation de davantage de ressources au secteur privé.