Baisse de la pollution et suivi accru : Québec impose ses normes à la Fonderie Horne

En plus du rachat de 80 maisons et la création d’un nouveau quartier, la nouvelle autorisation ministérielle accordée à Glencore pour la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda ratisse large. Diminution des émissions de tous les métaux, ajout de normes quotidiennes, un suivi des intrants, l’ajout de stations de surveillance et une meilleure gestion des eaux usées.