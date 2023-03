De l’activité volcanique détectée à la surface de Vénus

Le géophysicien Robert Herric et ses collègues du Jet Propulsion Laboratory (JPL) associé à la NASA ont récolté ces preuves en analysant de nouveau des images radar du volcan Maat Mons prises il y a plus de 30 ans, au début des années 1990, lors de la mission de la sonde Magellan.

Illustration artistique de ce à quoi pourrait ressembler une éruption volcanique à la surface de Vénus. Photo : NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin

Ces images ont révélé qu'une cheminée volcanique avait changé de forme et augmenté considérablement de taille sur une période de huit mois, en 1991.

Sur une image de février 1991, l'évent du volcan semble presque circulaire et couvre une surface de moins de 2,2 kilomètres carrés. Ses flancs intérieurs sont abrupts et des signes d'écoulement de lave sur ses pentes extérieures sont visibles, ce qui laisse présager une activité. Sur les images radar prises huit mois plus tard, le même évent a doublé de taille et s'est déformé. Il semble aussi être rempli d'un lac de lave jusqu'au bord , notent les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ainsi, la planète voisine de la Terre serait un monde dynamique avec des éruptions et des coulées de lave à sa surface.

On pensait depuis longtemps que la région était active sur le plan volcanique, mais il n'y avait aucune preuve directe d'une activité récente avant nos travaux , affirme Robert Herrick dans un communiqué publié par le JPL .

Perspective tridimensionnelle du volcan Maat Mons à la surface de Vénus, générée par ordinateur. Photo : NASA/JPL/Magellan

Maat Mons est un volcan-bouclier d’un diamètre de 395 km caractérisé par des éruptions produisant des coulées de lave fluide. Il possède une caldeira (cratère formé après une éruption) de 31 km par 28 km et comporte cinq autres caldeiras allant jusqu'à 10 km de diamètre.

Avec sa cheminée d’une hauteur d'environ 9 km, c'est le volcan le plus haut de Vénus. Par comparaison, le plus grand volcan-bouclier connu dans le système solaire, tant par le diamètre que par l'altitude, est Olympus Mons, sur la planète Mars. Il possède un diamètre de 648 km et s'élève à 22,5 km en moyenne au-dessus des plaines environnantes.

Illustration artistique montrant la sonde VERITAS en orbite autour de Vénus. Photo : NASA/Jet Propulsion Laboratory

Au cours de la mission de l'orbiteur VERITAS prévue pour 2031, on étudiera Vénus de la surface au noyau pour comprendre comment une planète rocheuse similaire à la Terre a pu avoir un destin si différent, se transformant en un monde couvert de plaines volcaniques et de terrains déformés cachés par une atmosphère épaisse, chaude et toxique.