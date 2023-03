Le sprinteur Winnipégois Lou Billinkoff s’est éteint à l’âge de 99 ans

Aussi connu comme Lightning Lou , ce dernier avait commencé à courir à l’âge de 89 ans, après avoir été victime d’une crise cardiaque

. C’est en participant à un programme de cardiologie au centre Reh-Fit, le premier centre de conditionnement physique médical certifié au Canada, que Lou Billinkoff avait développé sa passion pour le sprint.

Il avait commencé par marcher sur la piste du centre trois fois par semaine et avait ensuite décidé de faire la course à pied.

Le fils de Lou Billinkoff, Errol Billinkoff, est fier de la carrière sportive de son père, surtout vu que ce dernier n'était pas athlétique auparavant.

Il était une véritable source d’inspiration , indique-t-il. Il a attiré l’attention de tout le monde, qui se demandait qui était ce vieil homme qui faisait des sprints sur la piste d’athlétisme .

« Les gens étaient si gentils et si inspirés par lui que je dirais que c’était vraiment la meilleure décennie de sa vie. » — Une citation de Errol Billinkoff, fils de Lou Billinkoff

Rapide comme l'éclair

Lors de sa première participation aux compétions de course en 2015, Lou Billinkoff avait parcouru 100 mètres en seulement 29,54 secondes.

L’année suivante, à 93 ans, il avait battu son propre temps par 1,25 seconde et avait pris la troisième place dans une course, derrière deux coureurs qui avaient presque la moitié de son âge.

Il n’avait pas trouvé que c’était un défi, et il avait même pris du plaisir à le faire , souligne Errol Billinkoff.

Il était ensuite devenu la personne de 95 ans la plus rapide au Canada.

À 96 ans, Lou Billinkoff a également parcouru 50 mètres en un peu plus de 15 secondes, battant de plus d’une seconde le meilleur temps de sa catégorie qui avait été établie en 2018.

On se souviendra de lui non seulement pour sa vitesse, mais aussi pour son dévouement à sa famille, sa curiosité, sa compassion et sa gentillesse , estime son fils Errol.