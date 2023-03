Rio Tinto enverra des notifications par textos pour le niveau de l’eau

Les messages seront envoyés, selon les besoins, entre 8 h et 20 h, en cas de déversements, de changements brusques de niveau de l'eau et lors de la pose ou du retrait des estacades.

La sécurité de nos employés et du public est la priorité numéro un de Rio Tinto. Nous travaillons constamment en partenariat avec les communautés afin d’améliorer nos façons de faire pour communiquer plus directement avec la population lors de changements hydriques. C’est un système qui s’adresse à tout le monde. Que vous soyez riverain, navigateur, pêcheur ou adepte de sport nautique comme la planche à pagaie, tout le monde gagne à être plus sécuritaire sur les plans d’eau , explique, dans l’infolettre À prop’EAU, le directeur général d’Énergie Électrique, Opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium, Stéphane Larouche.

Ce moyen de communication s’ajoute, entre autres, aux infolettres, au site Internet et aux publications du groupe Facebook Rio Tinto Énergie Électrique. En ajoutant les notifications par message texte, nous pourrons gagner en efficacité pour joindre les gens , souligne le chef de service Production, Lignes et Essais et analyses, Marc-André Gagné.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au service de notifications en visitant le site internet de Rio Tinto.