Le nouveau système de récupération de la consigne élargie au Québec prend forme

On comptera 1500 points de collecte pour récupérer les contenants consignés. La majorité d’entre eux se trouveront chez des détaillants et quelques centaines de points de dépôt seront créés partout dans la province.

À l’issue des différents projets-pilotes, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons souhaite installer des récupératrices automatisées chez les détaillants où il y aura des points de collecte. Il va y avoir des machines qui peuvent reconnaître les contenants, qu'ils soient en métal, en plastique, en verre ou en carton. Donc, des machines qui sont capables de traiter l’ensemble des matières.

Le président-directeur général de l’association, Normand Bisson, affirme que ce système permettra aux utilisateurs d’avoir immédiatement, au moyen de la machine, le remboursement en argent de la consigne des contenants.

Deux types de système de récupération

Dans les nouveaux centres de dépôt, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons veut mettre en place deux types de système de récupération. On y trouvera des récupératrices automatisées qui permettent de récupérer toutes les matières de la consigne élargie et une machine à l'aide de laquelle les gens pourront rapporter les contenants récupérés dans un sac.

« On donne l’option aux citoyens. Déposer les sacs plutôt que d’avoir à faire la file devant une machine et d’avoir à entrer les contenants un par un. [...] L'idée, c’est de permettre les deux. » — Une citation de Normand Bisson, PDG de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Pour avoir accès au service qui permet de déposer les contenants plus rapidement dans les nouveaux centres de dépôt, les gens devront s’inscrire pour créer un compte client et obtenir un code UPC dans le système informatique ou la plateforme numérique qui seront mis en place.

M. Bisson affirme que ce système permettra aux gens de gagner du temps quand ils vont se présenter dans un centre de dépôt. Il va y avoir une personne qui lit le code UPC sur le sac et qui dépose les contenants du sac sur un équipement. Celui-ci fera la séparation, le tri et le décompte des contenants et les compactera.

Les utilisateurs se feront rembourser par virement électronique dans la semaine suivant le dépôt des contenants.

Chez les détaillants, où l'on trouvera des récupératrices automatisées, les gens pourront recevoir leur remboursement en argent immédiatement. On a choisi les deux méthodes parce que certains citoyens vont préférer avoir le remboursement en argent.

Objectif : 1er novembre 2023

Selon l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons, des points de collecte vont commencer à être déployés au cours des prochains mois pour être prêts le 1er novembre 2023, date d’entrée en vigueur de la nouvelle consigne élargie.

« Il y a énormément de chantiers à mener en même temps avec une date d’échéance extrêmement serrée qui est novembre 2023. » — Une citation de Normand Bisson, PDG de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

M. Bisson affirme que les défis sont grands pour son organisation.

Sur le plan de la modernisation, c’est d’être capable de déployer le système dans les délais prévus parce que ça, c’est vraiment un énorme défi, dit-il. Il y a la question de mettre en place des lieux de retour spécialisés [...], mais il faut aussi que tous ces lieux-là soient interconnectés, donc sur le plan des technologies de l’information, il y a toute une infrastructure à développer.

À l’entrée en vigueur de la consigne élargie, environ 5 milliards de contenants seront assujettis à la consigne annuellement. Actuellement, quelque 2,5 milliards de contenants de bière et de boissons gazeuses sont consignés.

Normand Bisson soutient qu’il faut nouer des ententes avec des entreprises de transport pour acheminer tous les contenants qui seront récupérés et conclure des accords avec des recycleurs.

Il faut être sûr que la matière qu’on va récupérer va être recyclée, parce que ça ne servirait à rien de récupérer de la matière si elle n’est pas recyclée. On veut s’assurer que le système fonctionne , précise Stéphane Lacasse, vice-président de l’Association des détaillants en alimentation.

L’Association des détaillants en alimentation demande toujours au ministre de l’Environnement, Benoit Charette, de repousser la réforme de la consigne au 1er janvier 2025. M. Lacasse craint des ruptures de services si Québec va de l’avant avec la consigne élargie le 1er novembre prochain, comme prévu.

C’est beaucoup de volume, nos entrepôts ne sont pas faits pour ça. [...] On va arriver à une saturation assez rapidement dans les magasins, dit-il. Des détaillants pourraient être obligés de refuser les contenants de la nouvelle consigne. Nous, si on a le choix entre entreposer de l’alimentaire pour servir nos clients ou entreposer des contenants, on va choisir d’entreposer l’alimentaire pour servir nos clients en premier.

Stéphane Lacasse craint une pénurie de camionneurs pour venir chercher les contenants récupérés et pour acheminer les matières vers des centres de tri.