Des batteries construites en Nouvelle-Écosse voyageront à travers le monde

L’argent vient de North South Power Company, un fournisseur d’électricité au Nigeria. Cette somme permettra d’ajouter cinq nouveaux employés à leur équipe de six personnes dès cette année et de poursuivre la recherche et le développement, a déclaré Ravi Kempaiah, cofondateur de Zen Electric.

« Ces batteries durent quatre fois plus longtemps que tout ce qui existe sur le marché. Donc, surtout dans des conditions climatiques chaudes, cela peut changer la donne. » — Une citation de Ravi Kempaiah, cofondateur de Zen Electric

Une technologie pionnière de l’Université Dalhousie à Halifax

Zen Electric fabrique des batteries pour vélos électriques et véhicules personnels légers, comme des cyclomoteurs, qui peuvent durer huit ans, à l’aide d’une technologie pionnière de l’Université Dalhousie à Halifax.

Ravi Kempaiah, cofondateur de Zen Electric Photo : Radio-Canada / Robert Short

Cela élimine tellement plus de gaz à effet de serre et réduit ensuite les besoins d’extraction de ces matériaux de batterie , poursuit-il.

Ravi Kempaiah, originaire de Bangalore, en Inde, a terminé son doctorat à Chicago et a déménagé à Halifax en 2021 pour travailler avec Jeff Dahn à l’Université Dalhousie. Dahn est considéré comme un leader mondial dans la recherche sur les batteries lithium-ion.

De l’intérêt en Inde, en Asie et en Afrique

Les batteries Zen créées avec la technologie de Jeff Dahn ont déjà attiré l’attention de nombreuses entreprises de transport électrique en Inde, en Asie et en Afrique où les gens comptent sur les vélos et les scooters toute l’année, a déclaré Ravi Kempaiah.

La batterie fabriquée par Zen Electric peut durer jusqu'à huit heures. Photo : Robert Short/CBC

Les batteries peuvent également faire une énorme différence dans les zones sans un réseau électrique fiable, ajoute-t-il, car ils peuvent livrer l’électricité à la maison de quelqu’un. Une de leurs batteries de cyclomoteur a environ 3000 watts heures de capacité alors qu’un système électrique de secours résidentiel typique a besoin de 500 watts heures, dit-il.

« Il y a des recherches de calibre mondial sur les batteries ici même à Halifax, et cela aura des répercussions sur des millions de personnes en Asie et en Afrique. Nous devrions donc en être très fiers. » — Une citation de Ravi Kempaiah, cofondateur de Zen Electric

Le choix d'Halifax

Olayinka Peters, présidente de la section canadienne de North South Power, était du même avis.

Nous avons rencontré Ravi, nous avons vu l’engagement de son équipe et nous avons décidé d’aller avec lui , a-t-elle avoué.

Elle a ajouté que le fournisseur d'électricité North South Power était intéressé à soutenir une entreprise de la région d’Halifax parce que c’est calme. C’est mieux, c’est plus détendu de l’agitation des villes animées de Toronto et ailleurs.

Olayinka Peters, présidente de la section canadienne de North South Power Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le maire d’Halifax, Mike Savage, s’est dit emballé de voir la ville attirer les meilleurs et les plus brillants du monde entier en raison de la force de ses universités et de ses établissements de recherche.

L’élévation du niveau de la mer, les ondes de tempête et les impacts de l’environnement nous touchent. Non seulement cela, mais nous avons une responsabilité mondiale envers les autres citoyens du monde de faire ce que nous pouvons sur ce front , a souligné le maire.

Des économies à long terme

Bien que le coût initial d'un vélo électrique Zen soit plus élevé que de nombreux modèles sur le marché, à partir de 2900 $, Ravi Kempaiah a déclaré qu’il coûte moins cher à long terme compte tenu de la durée de vie de la batterie.

Mais les entreprises locales fixeront les prix des cyclomoteurs et des vélos électriques sur les marchés asiatiques et africains parce que Zen fournit seulement les batteries dans ces zones, a-t-il précisé.

Le plan est de construire des batteries pour les marchés nord-américains à Dartmouth et d’ouvrir un site en Inde pour gérer les affaires de l’Asie et de l’Afrique.

« Nous voulons faire croître cette entreprise de façon à pouvoir construire des batteries de vélo électrique, des batteries de motoneige électrique et des batteries de bateau électrique ici même à Halifax. » — Une citation de Ravi Kempaiah, cofondateur de Zen Electric .

Il espère générer des revenus de 100 millions $ et avoir une équipe de 50 personnes à Dartmouth au cours des quatre prochaines années.