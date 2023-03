Le Canadien National se conformera à la loi 96 sur le français

La Compagnie des Chemins de fer nationaux, le Canadien National (CN), a annoncé jeudi qu'elle s'est inscrite auprès de l'Office québécois de la langue française (OQLF) conformément à la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, connue sous la désignation de loi 96.

La présidente-directrice générale du Canadien National, Tracy Robinson, a expliqué que cette décision est en droite ligne avec l'histoire de la compagnie, dont le siège social est établi à Montréal depuis plus d'un siècle.

Mme Robinson signale que le français est la langue officielle et commune du Québec et que le CN est fier de faire son devoir en faveur de sa promotion et de sa protection.

La compagnie ferroviaire affirme qu'à la suite de la prise d'effet de la loi l'année dernière, elle est entrée en discussion avec l' OQLF afin de procéder à son inscription volontaire. Le CN est toutefois soumis à un contexte particulier, étant assujetti à la Loi sur les langues officielles du Canada, en vertu de sa loi constitutive.

Le transporteur précise que ses échanges avec l' OQLF au cours des derniers mois visaient à trouver un moyen de concilier les obligations issues de la loi fédérale avec la volonté du CN de s'inscrire volontairement auprès de l' OQLF .

Dans un communiqué, le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, salue le geste posé par le CN de s'inscrire à la démarche de francisation, à l'instar, rappelle-t-il, de la très grande majorité des entreprises de compétence fédérale de plus de 50 employés.

Le ministre estime que l'adhésion d'une grande entreprise à charte fédérale est très importante pour le Québec et le fait français et il souhaite qu'elle incite les quelques entreprises restantes à se conformer.