Possible grève du transport scolaire de l’Énergie dès lundi

Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses du transport scolaire de l’Énergie-CSN demandent de meilleurs salaires afin d’attirer de la main-d’oeuvre et de la retenir. Le syndicat fait valoir que le gouvernement a bonifié significativement les contrats avec les transporteurs, de l’ordre de 15 à 30 %.

Le président du Conseil central du Cœur-du-Québec–CSN Paul Lavergne mentionne que les fonds additionnels permettent de répondre amplement aux demandes du syndicat et de payer convenablement les conductrices et les conducteurs qui, ne l’oublions pas, portent de lourdes responsabilités en offrant le transport aux élèves quotidiennement .

Il rappelle que les chauffeurs et chauffeuses d’autobus ont des conditions de travail particulières. On demande à ce monde-là de travailler selon un horaire coupé, de 6 h le matin à 18 h, de veiller sur 72 enfants derrière leur siège, de gérer la discipline et de faire cesser la possible violence, bref, on leur en demande énormément, eh bien ça, ça doit se refléter dans le salaire qui est versé , rappelle-t-il par voie de communiqué

Le syndicat se dit prêt à négocier toute la fin de semaine dans l’espoir d’en arriver à une entente et à éviter la grève.