La NASA présente les futures combinaisons lunaires

Plus souple et plus performante, elle sera très différente des modèles antérieurs. La mobilité et l'amplitude des mouvements ont été améliorées par rapport à celles du programme Apollo.

La prochaine combinaison sera plus souple que la précédente. Le reportage de Normand Grondin. Photo : Associated Press / David J. Phillip

L'ingénieur en chef Jim Stein d’Axiom Space a procédé à une démonstration en agitant les bras, en se baissant et même en s'accroupissant.

Si le prototype est noir et orange afin de garder confidentiels certains aspects du développement, le modèle qui prendra la direction de la Lune sera blanc, une couleur qui permet de mieux réfléchir les rayons du Soleil et de mieux réguler la température à l'intérieur.

La NASA a déboursé 228,5 millions de dollars pour ce premier contrat concernant Artemis 3.

Sur la Lune, les combinaisons devront affronter un environnement particulièrement rude. Le pôle Sud, où les missions Artemis atterriront, peut subir des températures de plus de 50 °C, mais aussi très froides (jusqu'à moins de 200 °C au fond de certains cratères). Autres difficultés : la poussière, ou encore les pierres tranchantes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le prototype de la combinaison lunaire Photo : NASA

Les matériaux utilisés pour les différentes couches de la combinaison sont donc isolants, résistants au risque de déchirures, et empêchent la poussière d'adhérer , a expliqué Russell Ralston, chef adjoint du programme des sorties spatiales.

Les combinaisons ne seront pas complètement confectionnées sur mesure pour chaque astronaute, mais différentes tailles existeront.

Le casque comporte des lampes frontales, ainsi qu'une caméra à haute résolution qui permettra de suivre en direct la sortie depuis la Terre.

Les astronautes enfileront la combinaison en l'ouvrant par le dos. Ils porteront également un sac à dos contenant ce dont ils ont besoin pour rester en vie, comme une bouteille d'air comprimé et un climatiseur, très sophistiqués et combinés , a décrit Russell Ralston.

Les combinaisons pourront être portées au moins huit heures d'affilée pour réaliser prélèvements et autres recherches scientifiques.

Si l'entreprise a décrit la combinaison comme révolutionnaire , une chose ne changera pas par rapport au temps d'Apollo : pour leurs besoins naturels, les astronautes porteront toujours, en dessous, des couches.

L'astronaute Buzz Aldrin photographié par Neil Armstrong lors de la mission Appolo 11. Photo : Getty Images / Neil Armstrong / NASA

Concevoir une combinaison spatiale est très difficile et n'a pas été fait aux États-Unis depuis l'époque des navettes spatiales. La technologie de celles utilisées actuellement pour les sorties à l'extérieur de la Station spatiale internationale (SSI) est ainsi la même qu'il y a environ 40 ans.

Axiom Space et une autre entreprise, Collins Aerospace, sont également chargées de créer de nouvelles combinaisons pour les sorties dans le vide de l'espace.

Jusqu'ici, la NASA était propriétaire de ses combinaisons, mais elle a décidé d'un modèle différent pour l'avenir, en les louant au secteur privé.