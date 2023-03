Une famille d’Adstock décimée par un accident en Beauce

Un homme de 42 ans et un enfant de 12 ans originaires d'Adstock sont morts, mercredi, dans un accident survenu sur la route 112 à Saint-Frédéric, en Beauce . La mère et trois enfants ont été transportés d’urgence à l’hôpital; deux d’entre eux sont dans un état critique.

La famille beauceronne circulait à bord d’une minifourgonnette en fin d’après-midi quand elle est entrée en collision avec un camion semi-remorque.

Il y avait six personnes dans la minifourgonnette; deux sont mortes, deux sont dans un état critique et deux autres sont blessées, mais on ne craint pas pour leur vie. Elles ont été transportées à l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec.

Témoin

Normand Jacques habite juste en face du lieu de l’accident. Il n’a pas vu l’impact, mais l’a clairement entendu et est allé offrir son aide.

« La madame qui était dans la van a dit : "Occupez-vous pas de moi, pensez aux enfants". » — Une citation de Normand Jacques, témoin

Normand Jacques a été témoin de l'accident. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le poids lourd impliqué dans la collision appartenait au Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC). Les cinq occupants n'ont pas été blessés.

Soutien offert

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a indiqué jeudi que du soutien avait été apporté dès mercredi aux membres du CFTC .

Une équipe du Centre s'est rendue sur place [hier]. De plus, les élèves et le personnel du CFTC sont accompagnés par une équipe de professionnels des Services éducatifs de notre centre de services scolaire. Elle est au Centre en ce moment pour les personnes qui en ressentent le besoin et demeurera disponible , indique l’établissement dans un courriel à Radio-Canada.

Cinq membres du Centre de formation en transport de Charlesbourg se trouvaient à l'intérieur du camion semi-remorque qui est entré en collision avec la minifourgonnette. Photo : Steve Jolicoeur

Pour les élèves et le personnel en région, des gestionnaires sont en charge des actions en place et des professionnels seront disponibles en ligne. Le CFTC collabore à l'enquête en cours. Pour cette raison, nous ne donnerons pas d'entrevue , ajoute-t-il.

Enquête

La route 112 a été fermée jusqu'à trois heures dans la nuit de mercredi à jeudi pour permettre aux enquêteurs de la Sûreté du Québec d'établir la cause de l'accident.

Aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant. Des témoins seront interrogés par les enquêteurs et les deux véhicules vont subir une expertise mécanique.

