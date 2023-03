En attente d’une décision sur le moratoire, l’UPM réclame un accès limité au maquereau

Les industries du homard et du crabe des neiges sont suspendues aux lèvres de la ministre fédérale des Pêches et des Océans (MPO), Joyce Murray. Elle doit annoncer sous peu si elle reconduit pour une deuxième année le moratoire régional sur la pêche au maquereau.

Cette décision avait été prise en 2022 dans le but de reconstituer la population épuisée de ce poisson prisée comme appât pour la pêche au homard et au crabe des neiges.

Si la ministre demeure sur ces positions en 2023, cela pourrait causer des problèmes d’approvisionnement d’appât pour les pêcheurs, prévient Luc Leblanc, conseiller aux pêches à l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ).

Pour contourner le problème, l’ UPM suggère à la ministre de mettre en place un accès limité au maquereau.

Nous en avons parlé à la ministre et nous attendons sa réponse , a indiqué Luc Leblanc au micro de La matinale jeudi.

Des stocks mal en point

L’ UPM reconnaît que les stocks de maquereau et de hareng, deux sources d’appât, se portent mal. Un accès limité à cette ressource serait, de l’avis de son porte-parole, pratique pour les pêcheurs et intéressant au point de vue scientifique pour le ministère des Pêches et des Océans, qui dépend des débarquements commerciaux pour évaluer l’état de la ressource.

« Un autre moratoire signifierait des dépenses importantes pour les pêcheurs côtiers et les crabiers. » — Une citation de Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes

L’an dernier, le prix du maquereau a grimpé en flèche en raison de la décision du MPO et on s’attend à la même chose cette année du côté de l’ UPM .

Le meilleur dédommagement est de nous donner accès au poisson. L’an dernier, nous avions accès au stock de 2021. Mais cette année, on ne peut pas avoir accès au stock de 2022. On s’enligne vers un problème particulier , craint-il.

Pêche permise aux États-Unis

Autre source de problème : alors que le Canada impose un moratoire régional sur la pêche au maquereau, les États-Unis, eux, ont autorisé une pêche au maquereau en 2022 - à capacité réduite - et le feront encore cette année. Les Américains pêchent le même stock avant d’arriver au Canada.

J’étais profondément préoccupée par le niveau de pêche des Américains quand il était clair que c’était un stock qui est en crise , s’est exprimé la ministre fédérale des Pêches et des Océans Joyce Murray pendant son passage au Boston Seafood Expo North America.

Il y a des répercussions sur l’abondance des pêches qui échappent à notre contrôle au Canada, ce qui fait qu’il est plus important d’agir sur ce que nous contrôlons.

Un élément important de l’écosystème

La ministre Murray a expliqué qu’aucune décision n’a été prise, mais que les scientifiques du ministère soutiennent que le maquereau demeure dans la zone critique - où des dommages graves se produisent - et qu'il n’y a aucun signe qu’un changement s’en vient.

« Ce que je m’engage à faire est de travailler pour assurer la durabilité du stock. » — Une citation de Joyce Murray, ministre fédérale des Pêches et des Océans

Le maquereau est un élément important de l’écosystème. Il s’agit d’un aliment important pour d’autres stocks très précieux, de sorte que l’abondance durable du maquereau est importante pour l’ensemble de l’écosystème , a-t-elle ajouté.

Outre son utilité reconnue comme appât pour les pêcheurs de homard et de crabe des neiges, le maquereau est une importante source de nourriture pour d’autres espèces, y compris les phoques, les oiseaux de mer, les baleines et d’autres poissons.