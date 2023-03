Deux policiers tués par balles à Edmonton

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Deux policiers ont été tués par balles tôt jeudi matin, à Edmonton, où une importante présence policière est sur place près des quartiers Inglewood et Woodcroft.

La nouvelle a été confirmée dans une communication du service de police de la capitale albertaine. Le service de police d'Edmonton pleure la perte de deux de ses agents de patrouille qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, alors qu'ils répondaient à un appel plus tôt aujourd'hui.

Une troisième personne a été tuée lors de l'intervention pour une querelle de ménage, selon des sources de CBC/Radio-Canada. Cependant, les circonstances de son décès sont encore inconnues.

Selon l’ancien président de l’Association des policiers d’Edmonton, le sergent Michael Elliott, les deux agents ont été tués près d’Inglewood, un quartier du nord de la capitale albertaine.

La police d'Edmonton confirme que deux des ses agents ont été tués dans le nord de la ville. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Plusieurs membres des forces de l’ordre et associations du pays ont publié des messages de soutien et de condoléances au Service de police d'Edmonton.

Nos cœurs sont brisés à l'annonce du meurtre de deux membres de la police d'Edmonton , a écrit dans un gazouillis Michael Gendron, le porte-parole de l'Association canadienne des policiers.

Au nom de tous les membres de l’Association des policiers de la Colombie-Britannique, nous adressons nos plus sincères condoléances au service de police d’Edmonton. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille, les amis et les collègues , a publié le président de l’Association, Ralph Kaiser, sur son compte Twitter.

Le premier ministre Justin Trudeau a également offert ses condoléances aux familles et à la police d’Edmonton.

Tous les jours, les agents de police s’exposent au danger pour protéger la population. La mort de deux agents de la police d’Edmonton nous rappelle cette réalité. [...] Nous sommes là pour vous.

Plus de détails à venir