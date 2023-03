Au N.-B., il est désormais possible de demander une carte d’assurance-maladie en ligne

Le gouvernement a annoncé cette mesure mercredi. Il espère ainsi faciliter les demandes et réduire les temps d'attente.

Une fois la demande reçue par l’assurance-maladie, il faut prévoir un délai de quatre à six semaines pour le traitement du dossier, estime le gouvernement.

Pour être admissible à l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, il faut être citoyen canadien ou avoir légalement le droit de rester au Canada et compter sa résidence principale permanente dans la province. Les étudiants étrangers qui remplissent les critères d’admissibilité peuvent aussi faire une demande.

Une bonne nouvelle pour les immigrants

Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick a critiqué ces dernières années le long temps d’attente pour obtenir une carte d'assurance maladie dans le cas des immigrants. Le président de l’organisme, Moncef Lakouas, se réjouit des changements annoncés mercredi.

Dans certains cas, ça pouvait aller de quatre à six mois. Là, on est rendu à quatre à six semaines , souligne Moncef Lakouas au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

« Ça réduit énormément les délais. Bravo à tous ceux et celles qui ont travaillé pour amener la durée [de l’attente] à une moyenne raisonnable de quatre à six semaines. » — Une citation de Moncef Lakouas, Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick

La question de l’obtention d’une carte d’assurance-maladie par les nouveaux arrivants fait partie des discussions régulières du Conseil multiculturel et du gouvernement, indique M. Lakouas.

Moncef Lakouas, président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, en entrevue à Moncton le 13 janvier 2023. Photo : Radio-Canada

La longueur de l’attente auparavant était une grande source de désagréments pour certains immigrants.

Ça peut retarder l’accès à des soins de santé en tant que tel, juste d’avoir accès à des soins d’urgence dans certains cas, entre autres des opérations chirurgicales qui doivent être faites et qui ne sont pas nécessairement faites pour la simple raison qu’il n’y a pas d’assurance-maladie , explique Moncef Lakouas.

Il affirme que des nouveaux arrivants qui attendaient longuement le traitement de leur demande d’assurance-maladie ont dû payer eux-mêmes leurs soins de santé entre-temps ou souscrire à une assurance privée pour des frais minimums de 250 $, 300 $ ou plus dans certains cas .

Le nouveau délai peut, selon lui, augmenter le sentiment des immigrants d’appartenance au Nouveau-Brunswick.